Galaxy S26 : Samsung dévoile le Exynos Modem 5410 et vise une connectivité satellite avancée

Samsung ne se contente plus d’améliorer ses processeurs : il redessine l’architecture complète de ses smartphones haut de gamme. Après avoir confirmé que le Exynos 2600 arrivera sans modem intégré, le constructeur dévoile le Exynos Modem 5410, une brique clé appelée à transformer la connectivité des futurs Galaxy — à commencer par la série Galaxy S26.

C’est un changement structurel majeur. Le Exynos 2600, premier SoC mobile gravé en 2 nm, fera l’impasse sur un modem intégré. Un choix rarement anodin, qui libère de l’espace et de l’enveloppe thermique pour le CPU, le NPU et le GPU — au profit des performances et de l’IA embarquée.

Pour compenser, Samsung introduit le Exynos Modem 5410, un modem autonome gravé en 4 nm EUV, pensé pour fonctionner main dans la main avec ses futurs processeurs flagship. Une approche modulaire qui rappelle certaines stratégies du monde PC… et qui ouvre la voie à une montée en gamme plus ciblée.

Exynos Modem 5410 : vitesse, portée… et satellites

Sur le papier, le modem impressionne. Compatible 3GPP Release 17, il supporte la 5G NR en double connectivité FR1 (sub-6 GHz) et FR2 (mmWave), avec des débits annoncés allant jusqu’à 14,79 Gb/s en pic.

Mais, la véritable nouveauté est ailleurs : la connectivité satellite intégrée, unifiée sur une seule puce. Samsung évoque trois modes distincts, chacun avec un rôle précis :

LTE Direct-to-Cell (DTC), associé explicitement aux appels vocaux

NB-IoT NTN, dédié aux messages simples et au partage de localisation

NR-NTN, pensé pour des usages plus exigeants, jusqu’à la communication vidéo

Cette architecture suggère une approche bien plus ambitieuse que le simple SMS d’urgence. Samsung ne parle plus de solution de dernier recours, mais d’une connectivité satellite graduée, capable de s’adapter au contexte et au niveau de bande passante disponible.

Du hors-réseau… sans compromis premium

Si ces capacités sont effectivement activées sur certains Galaxy S26, la promesse change d’échelle. Textes et position GPS pour les situations extrêmes, appels vocaux comme filet de sécurité avancé, et potentiellement des échanges riches lorsque les conditions le permettent. Samsung insiste d’ailleurs sur le positionnement haut de gamme du modem : il ne s’agit pas d’un ajout expérimental, mais d’un composant central, optimisé pour l’efficacité énergétique en veille et les performances soutenues.

Autre volet stratégique : la sécurité. Le Exynos Modem 5410 embarque un Root of Trust matérielle, un processeur de sécurité dédié, et une cryptographie hybride post-quantique. Objectif : protéger les données sensibles — IMEI, clés de chiffrement, identifiants réseau — face à des menaces qui dépassent déjà l’horizon technologique actuel.

En clair, Samsung prépare ses Galaxy à durer, dans un monde où la connectivité est permanente… et de plus en plus critique.

Capacité ne veut pas encore dire confirmation

Reste une zone d’ombre : le déploiement réel. Samsung n’a pas encore précisé quels modèles utiliseront le modem, si les appels satellites seront actifs dès le lancement, ni dans quels pays ces fonctions seront autorisées.

Pour l’instant, le Exynos Modem 5410 représente une capacité technique, pas une promesse commerciale ferme. Les fiches techniques finales du Galaxy S26 seront décisives.

Mais une chose est déjà claire : en dissociant processeur et modem, et en misant sur une connectivité satellite multi-niveaux, Samsung ne se contente plus de suivre le marché. Il tente d’en redéfinir les standards — là où la couverture réseau s’arrête, et où commence réellement la mobilité sans limites.