DJI prêt à dégainer le Avata 360 : la course au premier drone 360° grand public s’accélère

La bataille pour le premier drone 360° réellement grand public vient de changer de rythme. À peine une semaine après que Insta360, via sa nouvelle marque Antigravity, a levé le voile sur le A1 — présenté comme le tout premier drone consumer équipé d’une caméra 360° intégrée — DJI semble déjà prêt à répliquer. Et plus vite que prévu.

Antigravity a peut-être profité d’un court moment sous les projecteurs, mais DJI n’a visiblement jamais été hors-jeu.

De Mini 360 à Avata 360 : une riposte qui se précise

Les premières rumeurs évoquaient un mystérieux DJI Mini 360, avant que les fuites ne convergent vers un nom désormais quasi officiel : Avata 360. Un positionnement logique, tant la gamme Avata incarne déjà chez DJI une approche immersive, orientée FPV et prise de vue dynamique.

Le dernier indice en date vient du leaker Igor Bogdanov, qui a publié une série de rendus promotionnels de haute qualité confirmant l’appellation Avata 360. Ce type de visuels apparaît généralement quelques semaines — parfois quelques mois — avant une annonce officielle, comme ce fut le cas pour le Avata 2.

Mais cette fois, le calendrier semble s’emballer.

Une boîte de revendeur qui change la donne

Peu après la publication des rendus, une photo supposée de la boîte de vente du drone a commencé à circuler sur les réseaux. L’origine exacte reste floue, mais plusieurs comptes X ont partagé des versions très similaires de l’image, souvent légèrement modifiées (flou, filtres, recadrage) — probablement pour masquer des détails sensibles et éviter d’identifier la source.

Comme toujours avec ce type de fuite, la prudence est de mise. Les photos d’emballage peuvent être falsifiées, montées de toutes pièces ou issues de prototypes non définitifs.

Mais un détail intrigue : la synchronisation. Lorsque plusieurs sources publient des images comparables dans un laps de temps très court, cela signifie souvent que des unités ont déjà quitté les entrepôts — direction reviewers, testeurs ou partenaires médias.

Un lancement dès la fin décembre ?

Selon les rumeurs les plus insistantes, DJI préparerait un lancement autour du 23 décembre. Une date stratégique, à la fois juste avant les fêtes et suffisamment proche pour couper l’herbe sous le pied d’Antigravity.

Si ce calendrier se confirme, le récit pourrait basculer brutalement ce qui devait être la victoire inaugurale de la A1, pourrait se transformer en duel express de fin d’année.

DJI a déjà prouvé par le passé sa capacité à neutraliser un concurrent par le timing autant que par la technologie. Et sur un marché aussi sensible que celui des drones grand public, l’effet d’annonce est presque aussi important que le produit lui-même.

Un marché 360° prêt à exploser

L’arrivée quasi simultanée de deux drones 360° grand public marque un tournant majeur pour la prise de vue aérienne immersive. Jusqu’ici, la vidéo 360° reposait sur des caméras montées sur drones classiques, ou des solutions bricolées, lourdes et coûteuses.

Un drone pensé nativement autour de la capture sphérique change complètement la donne : cadrage après coup, suppression du drone en post-production, nouvelles perspectives FPV hybrides… le potentiel est immense.

DJI sur le point de reprendre la main ?

Si la fuite est authentique, l’Avata 360 pourrait arriver sur le marché avant la fin de l’année. Un coup de théâtre qui replacerait immédiatement DJI au centre de la conversation, et rappellerait une fois de plus pourquoi la marque reste la référence absolue du secteur.

Antigravity a ouvert le bal. DJI semble prêt à en reprendre le contrôle.