Moto X70 Air Pro : Motorola prépare un smartphone fin avec recharge 90 W et nouveau Snapdragon

Motorola s’apprête à enrichir son catalogue avec au moins un nouveau smartphone dans les semaines à venir. Et parmi les modèles en préparation, le Moto X70 Air Pro commence à se dévoiler de manière plus concrète grâce à un teaser officiel et à plusieurs fuites concordantes.

Moto X70 Air Pro : Un teaser officiel, mais encore peu de détails

Motorola a publié un premier teaser du Moto X70 Air Pro sur Weibo, sans entrer dans les spécifications techniques. Le message se contente de promettre un smartphone « plus Pro » et encore plus orienté IA.

Aucune date de lancement précise n’a été communiquée, mais tout indique une présentation courant janvier, probablement sur le marché chinois dans un premier temps.

En parallèle du teaser, un smartphone Motorola portant la référence XT2603-1 est apparu dans la base de données de l’autorité chinoise 3C. Selon les informations publiées, ce modèle prend en charge une recharge filaire jusqu’à 90 W. Il s’agirait d’une nette amélioration par rapport au Moto X70 Air, et à sa déclinaison internationale, le Motorola Edge 70, tous deux limités à 67 W.

Si cette certification concerne bien le Moto X70 Air Pro — ce qui semble très probable — Motorola entend clairement corriger l’un des points faibles des smartphones fins : la vitesse de recharge.

Un nouveau Snapdragon en avant-première

La certification 3C permet également de lever une confusion apparue ces derniers mois. En novembre, le même modèle XT2603-1 avait été repéré sur Geekbench, avec des performances associées à un nouveau Snapdragon 7+ Gen 5, encore non annoncé officiellement par Qualcomm.

Le Moto X70 Air Pro pourrait ainsi devenir l’un des premiers smartphones à inaugurer cette puce, positionnée sur le marché haut de gamme accessible, entre le milieu de gamme premium et les flagships.

En parallèle, Motorola préparerait également un autre appareil équipé du Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite), qui pourrait correspondre soit à un futur Edge 70 Ultra, soit à son premier smartphone de la gamme « Signature ».

Miser encore sur les smartphones fins : un pari risqué

Le choix de Motorola de poursuivre dans la voie des smartphones ultra-fins peut surprendre. Le concept a récemment montré ses limites :

l’iPhone Air aurait enregistré des ventes très faibles,

le Galaxy S25 Edge aurait été si mal accueilli que Samsung envisagerait d’abandonner la gamme.

Motorola pourrait toutefois tirer son épingle du jeu, à condition de proposer un équilibre crédible entre finesse, autonomie et recharge rapide — et surtout un positionnement tarifaire réaliste.

Le prix, clé du succès

Si Motorola parvient à maintenir une autonomie correcte malgré un châssis fin, offrir une recharge très rapide (90 W), et lancer le Moto X70 Air Pro à un prix agressif, alors ce modèle pourrait rencontrer un succès là où Apple et Samsung ont échoué. Tout se jouera sur ce dernier point, et la réponse ne devrait plus tarder avec une annonce officielle attendue dès janvier.