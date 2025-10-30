Accueil » Motorola Edge 70 est là : le smartphone de 6 mm qui défie l’iPhone Air en Europe

Motorola Edge 70 est là : le smartphone de 6 mm qui défie l'iPhone Air en Europe

Motorola a enfin levé le voile sur le Edge 70, déjà listé sur plusieurs sites européens avant même son annonce officielle. Ce smartphone, véritable jumeau international du moto X70 Air chinois, entend rivaliser directement avec l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge sur le marché des smartphones ultra-fins.

Motorola Edge 70 : Un design affûté et résistant

Avec seulement 6 mm d’épaisseur et un poids plume de 159 g, le Motorola Edge 70 devient l’un des smartphones les plus fins du marché. Il est certifié MIL-STD 810H pour sa durabilité, dispose d’un châssis en aluminium aéronautique, et d’une façade protégée par du Gorilla Glass 7i.

Au dos, une finition silicone « inspirée du nylon » ajoute une touche premium. Trois coloris Pantone sont proposés : Lily Pad, Gadget Grey et Bronze Green.

Sous le capot, le Motorola Edge 70 embarque un Snapdragon 7 Gen 4, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage. Il tourne sous Android 16 avec l’interface Motorola.

Son écran pOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 px) offre un rafraîchissement à 120 Hz, une luminosité de 4 500 nits, le support HDR10+ et des couleurs validées Pantone.

Trois capteurs de 50 mégapixels chacun

Motorola mise sur une configuration photo homogène :

50 mégapixels principal (f/1.8, OIS, 24 mm)

50 mégapixels ultra grand-angle/macro (f/2.0, 12 mm)

50 mégapixels à l’avant (f/2.0)

Le mode portrait propose des focales équivalentes à 24 mm, 35 mm et 50 mm, avec un zoom numérique jusqu’à 30x.

Malgré son format, la batterie atteint 4 800 mAh, avec charge filaire 68 W et sans fil 15 W. Motorola promet jusqu’à 50 heures d’autonomie, mais cela reste à confirmer.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 70 est affiché à 799 € en Europe. Le pack inclut un chargeur 68 W, des écouteurs Moto Buds Loop, une Moto Watch Fit et un Moto Tag.

Malgré un design séduisant, les ventes des a et Galaxy S25 Edge ont été décevantes. Motorola espère trouver le bon compromis entre finesse et autonomie, un équilibre que ses concurrents n’ont pas encore atteint.

Reste à voir si le public suivra : les téléphones ultra-fins font rêver, mais la majorité des utilisateurs préfèrent encore un appareil un peu plus épais, mais endurant.