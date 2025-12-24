Accueil » Xiaomi 17 Ultra : Un zoom optique continu de 200 mégapixels pour écraser la concurrence

À quelques jours de sa présentation officielle, Xiaomi continue d’orchestrer la montée en puissance autour du Xiaomi 17 Ultra.

Après avoir mis en avant son capteur principal et ses performances en basse lumière, la marque chinoise consacre désormais une nouvelle série de teasers à l’un des éléments clés de son futur flagship : son téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, développé en partenariat avec Leica.

Un téléobjectif inédit dans l’univers mobile

Selon Xiaomi, ce module repose sur un capteur de 1/1,4 pouce, une taille particulièrement généreuse pour un téléobjectif sur smartphone. Il couvre une plage de focales équivalentes allant de 75 mm à 100 mm, soit un terrain idéal pour le portrait et le zoom intermédiaire.

Contrairement aux implémentations classiques reposant sur des focales fixes et du recadrage numérique, Xiaomi met en avant un zoom optique continu de 3x à 4,3x, conservant l’intégralité de la définition de 200 mégapixels sur toute la plage.

Pour illustrer ses propos, la marque a publié des clichés comparatifs côte à côte aux focales de 85 mm, 90 mm et 100 mm, face à deux smartphones concurrents volontairement non identifiés.

LOFIC : la promesse d’une dynamique maîtrisée

Ces nouveaux échantillons confirment également les déclarations précédentes de Xiaomi concernant sa technologie LOFIC ultra-high dynamic range. Sur les images à 85 mm et 90 mm, la luminosité et la restitution des couleurs apparaissent plus homogènes que sur les appareils comparés, avec moins de zones brûlées et une meilleure tenue des ombres.

La marque a également partagé plusieurs portraits en basse lumière réalisés avec le téléobjectif. Les clichés montrent une séparation sujet/arrière-plan propre, très peu de bruit visible, et des tons de peau naturels et cohérents.

Des résultats qui suggèrent une gestion fine de la lumière et un traitement logiciel moins agressif que sur certaines générations précédentes.

Des images promotionnelles… mais révélatrices

Comme toujours avec des visuels officiels, ces photos sont soigneusement cadrées et sélectionnées. Elles n’en restent pas moins révélatrices du potentiel technique du module, surtout entre les mains d’utilisateurs avertis.

Reste à déterminer ce que le Xiaomi 17 Ultra apporte concrètement par rapport au Xiaomi 15 Ultra dans un usage réel et non scénarisé — un point qui ne pourra être tranché qu’avec des tests comparatifs approfondis.

Un positionnement clair pour 2026

À travers ces teasers successifs, Xiaomi semble vouloir positionner le 17 Ultra comme l’un de ses smartphones photo les plus ambitieux à ce jour, et comme un concurrent sérieux parmi les futurs flagships photo de 2026.

La marque a également brièvement évoqué un nouveau mode baptisé « Red Carpet Camera », destiné à offrir un rendu plus cinématographique et sophistiqué aux portraits. Aucun détail technique supplémentaire n’a été communiqué pour l’instant.

Rendez-vous le 25 décembre

Le Xiaomi 17 Ultra sera officiellement dévoilé en Chine le 25 décembre 2025. D’ici là, Xiaomi devrait continuer à distiller de nouveaux aperçus de ses capacités photo et vidéo, maintenant une pression médiatique constante jusqu’au lancement.