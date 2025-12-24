Accueil » Honor Power 2 et Magic V6 : dates de sortie, batteries géantes et ambitions pliables pour 2026

Honor prépare le lancement de deux smartphones stratégiques pour début 2026, et les premières informations sur leur calendrier commencent à émerger. Selon une fuite récente, le Honor Power 2 et le Honor Magic V6 arriveraient à quelques semaines d’intervalle, chacun avec une mission bien distincte : l’un repousser les limites de l’autonomie, l’autre reprendre sa place parmi les meilleurs smartphones pliables du marché.

D’après une source chinoise relayée et traduite, Honor prévoirait un lancement du Honor Power 2 peu après le Nouvel An, avec une sortie très probable en janvier 2026.

De son côté, le Honor Magic V6, successeur du Magic V5, serait programmé pour mars 2026. Comme toujours, ce calendrier reste soumis aux aléas de la chaîne d’approvisionnement et aux conditions du marché, mais Honor semblerait confiant sur cette fenêtre de tir.

Honor Power 2 : l’autonomie comme argument absolu

Le Honor Power original avait déjà marqué les esprits avec une batterie hors norme. Le Power 2 pousserait le concept encore plus loin.

Les spécifications évoquées indiquent un écran légèrement agrandi de 6,79 pouces, une charge rapide portée à 80 W filaire, et surtout une batterie gigantesque de 10 080 mAh.

À titre de comparaison, ce chiffre dépasse largement les capacités proposées par la majorité des flagships de Samsung, Apple ou Google. Si ces données se confirment, le Honor Power 2 pourrait devenir l’un des smartphones offrant la meilleure autonomie du marché en 2026, ciblant clairement les utilisateurs intensifs et ceux pour qui la recharge quotidienne est devenue une contrainte.

Magic V6 : la revanche du pliable Honor

Le Honor Magic V5 avait brièvement détenu le titre de smartphone pliable le plus fin au monde, avant d’être dépassé par le Galaxy Z Fold 7. Malgré cela, Honor avait réussi à intégrer une batterie nettement plus généreuse, avec seulement 0,1 mm d’épaisseur supplémentaire par rapport à son rival.

Le Magic V6 suivrait exactement cette philosophie. Les rumeurs évoquent le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus haut de gamme de Qualcomm, deux configurations de batterie, 6 900 mAh et 7 200 mAh, une épaisseur similaire à celle du Magic V5, voire légèrement réduite si Honor parvient à optimiser davantage son design.

L’objectif est clair : offrir un pliable à la fois fin, puissant et bien plus endurant que la concurrence directe.

Une stratégie agressive face aux géants du marché

Avec ces deux modèles, Honor semble envoyer un message sans ambiguïté. Là où certains constructeurs privilégient la finesse ou le design au détriment de l’autonomie, Honor cherche à repousser les compromis traditionnels.

Le Power 2 vise les utilisateurs en quête d’endurance extrême, tandis que le Magic V6 ambitionne de s’imposer comme l’un des meilleurs smartphones pliables du marché, sans attendre les futures générations de Samsung ou l’arrivée hypothétique de l’iPhone pliable.

Deux smartphones très attendus début 2026

Si les informations actuelles se confirment :

janvier 2026 sera le mois de l’autonomie record avec le Honor Power 2,

mars 2026 pourrait marquer le retour d’Honor au sommet du segment des pliables avec le Magic V6.

Deux lancements rapprochés, deux philosophies distinctes, mais une même ambition : bousculer un marché devenu parfois trop conservateur.