Honor Win : Une turbine de 25 000 tr/min dans un smartphone !

Avant même l’annonce officielle de sa nouvelle gamme orientée performances, Honor commence à lever le voile sur l’un des éléments techniques les plus spectaculaires de ses futurs flagships.

Un nouveau teaser vidéo met en scène le système de refroidissement actif qui équipera les Honor Win et Honor Win RT, confirmant clairement l’ADN gaming et puissance brute de la série.

Au cœur de cette démonstration se trouve le Dongfeng Turbine Cooling Fan, un ventilateur physique miniature capable d’atteindre 25 000 tours par minute. Contrairement aux solutions passives classiques (chambres à vapeur ou feuilles de graphite), Honor opte ici pour un refroidissement actif, avec une turbine à flux direct et une conception double à 360°, censée dissiper la chaleur de manière plus efficace autour du SoC.

Dans la vidéo teaser, la marque montre clairement la turbine en action, refroidissant la puce afin d’éviter toute réduction automatique des performances (thermal throttling) lors des charges intensives.

Honor affirme qu’à pleine vitesse, ce système permet une baisse de température allant jusqu’à 5,7 °C, un chiffre significatif dans un châssis de smartphone. Autre point notable : la marque assure que ce composant mobile est conçu pour durer au moins cinq ans, un argument important pour dissiper les craintes liées à l’usure mécanique.

Une plateforme matérielle résolument haut de gamme

Ce choix de refroidissement actif n’est pas anodin. Les Honor Win et Win RT seront animés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par de la LPDDR5X Ultra et du stockage UFS 4.1. Une configuration qui vise clairement les performances soutenues, notamment pour le jeu, le multitâche intensif et les usages prolongés.

Si la série Win est avant tout pensée pour la puissance, Honor n’a visiblement pas sacrifié l’imagerie. Selon une fuite récente :

le Honor Win RT embarquerait un capteur principal Sony LYT-700 de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels,

le Honor Win se positionnerait plus haut avec, en plus, un téléobjectif Sony IMX856 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Un ensemble qui suggère une approche plus équilibrée que celle de certains smartphones gaming traditionnels.

Batterie massive et écran fluide

Le reste de la fiche technique s’inscrit dans la même logique démesurée :

batterie de 10 000 mAh,

charge rapide filaire 100 W,

écran OLED de 6,83 pouces en définition 1,5K,

taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Des caractéristiques qui placent clairement la série Honor Win parmi les smartphones les plus ambitieux de sa catégorie en 2026.

Honor assume une stratégie « performance d’abord »

Avec ce système de refroidissement actif à turbine, Honor envoie un message clair : la série Honor Win n’est pas une simple déclinaison marketing, mais une véritable plateforme pensée pour maintenir des performances élevées dans la durée.

Reste désormais à voir comment cette solution se comportera en conditions réelles — bruit, consommation énergétique et efficacité à long terme — une fois les appareils officiellement lancés en Chine.