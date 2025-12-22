Accueil » Xiaomi a officiellement fixé la date de lancement du Xiaomi 17 Ultra au 25 décembre

Xiaomi a officiellement fixé la date de lancement du Xiaomi 17 Ultra au 25 décembre en Chine. Ce modèle inaugure surtout une collaboration renforcée avec Leica, pensée bien au-delà d’un simple partenariat marketing.

Les premiers visuels publiés par la marque confirment une orientation claire : le Xiaomi 17 Ultra veut s’imposer comme une référence absolue en photographie mobile, avec une approche plus mature, plus professionnelle et résolument premium.

Xiaomi 17 Ultra : Un design épuré, recentré sur l’essentiel

Le Xiaomi 17 Ultra adopte un langage esthétique plus sobre et plus cohérent. À l’arrière, on retrouve un large module circulaire centré, intégrant le logo Leica en son cœur, tandis que le badge Ultra demeure discrètement positionné dans l’angle supérieur gauche.

Xiaomi a également revu certains détails ergonomiques :

les boutons de volume deviennent deux touches circulaires distinctes, censées offrir un meilleur retour tactile,

l’écran passe à une dalle plate aux coins largement arrondis, abandonnant les courbures précédentes,

le bloc photo est légèrement miniaturisé, et la marque fait l’impasse sur l’écran secondaire arrière des générations passées.

Le résultat est un smartphone plus équilibré visuellement, avec une prise en main annoncée comme plus naturelle.

Une nouvelle référence pour la photographie nocturne

Xiaomi présente le Xiaomi 17 Ultra comme son nouveau champion de la photo en basse lumière. Cette ambition repose sur un trio de capteurs soigneusement sélectionnés :

Capteur principal 1 pouce OmniVision OV50X (50 mégapixels) : Conçu spécifiquement pour le mobile, il intègre la technologie LOFIC, qui améliore la plage dynamique dans des scènes complexes comme les feux d’artifice ou les environnements très sombres.

Téléobjectif périscopique 200 mégapixels Samsung avec certification Leica APO : C’est l’une des grandes nouveautés de cette génération. Ce module impose un bloc optique plus large, mais permet un zoom optique continu sur une plage étendue (jusqu’à 100 mm/4,3x), avec une netteté accrue, une gestion avancée des aberrations chromatiques et d’excellentes capacités macro.

Ultra grand-angle couvrant jusqu’à 14 mm : Il complète l’ensemble pour offrir une polyvalence photographique totale, du paysage à la photo longue distance.

L’ensemble repose sur une optique VARIO-APO-SUMMILUX, soulignant l’implication technique accrue de Leica dans la conception du système.

Puissance, autonomie et technologies de pointe

Sous le capot, le Xiaomi 17 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus avancée de Qualcomm à ce jour, associée à un écran plat à haute efficacité énergétique.

Parmi les autres caractéristiques attendues :

batterie massive de 6 800 mAh,

charge filaire 100 W et charge sans fil 80 W,

certification résistance à l’eau et à la poussière,

prise en charge de l’ultra-wideband (UWB),

connectivité satellite réservée aux versions haut de gamme.

Malgré cette fiche technique ambitieuse, Xiaomi annonce une épaisseur contenue de 8,29 mm, faisant du 17 Ultra le smartphone Ultra le plus fin jamais conçu par la marque, selon Lu Weibing, président de la division mobile.

Une finition inédite et un positionnement premium assumé

En plus des coloris noir et blanc classiques, Xiaomi a dévoilé une version Starry Green, intégrant des particules minérales dans le dos pour un rendu évoquant un ciel étoilé. Une finition qui illustre la volonté de la marque de soigner autant l’esthétique que la technique.

Cette montée en gamme a toutefois un coût. Le Xiaomi 17 Ultra devrait être proposé à partir de 6 999 yuans (environ 850 euros), une hausse assumée liée à l’augmentation des coûts des composants et à l’intégration d’optiques plus complexes.

Lancement mondial attendu au MWC 2026

Si le lancement chinois est imminent, la commercialisation internationale du Xiaomi 17 Ultra est attendue début mars 2026, probablement à l’occasion du Mobile World Congress, le smartphone ayant déjà obtenu sa certification FCC.