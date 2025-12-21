Accueil » IKEA lance VÄSTMÄRKE : des chargeurs sans fil Qi2 abordables et pensés pour la maison

IKEA continue de brouiller la frontière entre technologie et décoration. Le géant du mobilier déploie une nouvelle gamme de chargeurs sans fil Qi, avec une approche fidèle à son ADN : des objets simples, abordables et suffisamment bien dessinés pour disparaître dans le décor.

En tête d’affiche, le VÄSTMÄRKE, un chargeur malin à 10 dollars qui combine recharge sans fil et prise en main ergonomique.

IKEA VÄSTMÄRKE : un chargeur qui se tient… littéralement en main

Lancé discrètement dans le cadre du renouvellement de l’offre maison connectée de IKEA, le VÄSTMÄRKE est sans doute le produit le plus intéressant du lot. Pour 10 dollars, IKEA propose un accessoire hybride : à la fois chargeur sans fil Qi2 et grip de maintien pour smartphone, dans l’esprit d’un PopSocket.

Son design repose sur un corps en silicone souple, en forme d’anneau épais, qui permet de tenir le téléphone confortablement pendant la recharge. Un détail très IKEA dans l’esprit : le câble USB-C s’enroule directement à l’intérieur du chargeur une fois l’utilisation terminée, évitant les fils emmêlés au fond d’un sac.

Côté technique, le VÄSTMÄRKE n’est pas un gadget au rabais. Il est compatible Qi2, prend en charge l’alignement magnétique type MagSafe, et fonctionne aussi bien avec les iPhone récents qu’avec certains smartphones Android compatibles, comme les Pixel.

Une version pour la table de nuit… et le désordre organisé

IKEA ne s’est pas arrêté à un seul modèle. La marque propose également un chargeur sans fil à 25 dollars pensé pour une utilisation fixe, notamment sur une table de chevet ou une console d’entrée.

Ce modèle adopte la forme d’un petit bol avec un pilier central dédié à la recharge, intégrant une lumière d’appoint. On y pose son téléphone pour le charger, tout en y déposant clés, portefeuille ou écouteurs. Un objet fonctionnel, mais aussi décoratif, qui illustre bien la volonté d’IKEA de faire de la tech un élément naturel de l’espace de vie.

Pourquoi cette approche change la donne

Les chargeurs sans fil sont généralement des accessoires purement utilitaires : disques noirs impersonnels, souvent trop chers pour ce qu’ils offrent. IKEA prend le contrepied en misant sur trois axes clairs :

Le design, avec des formes douces et domestiques

Le prix, agressif même face aux accessoires génériques

Les standards modernes, grâce au support du Qi2

Le VÄSTMÄRKE en particulier montre qu’un accessoire peut être utile à plusieurs niveaux : recharge, prise en main, rangement du câble — sans compromis sur la compatibilité ou la vitesse.

Pourquoi c’est intéressant pour les utilisateurs

Si vous appréciez la recharge sans fil mais détestez les câbles visibles, les supports encombrants, ou les accessoires MagSafe hors de prix, alors cette nouvelle gamme est clairement séduisante.

À 10 dollars, le VÄSTMÄRKE est moins cher que la majorité des accessoires magnétiques concurrents, tout en étant plus malin et plus agréable à vivre. C’est aussi un compagnon de voyage idéal, discret et facile à glisser dans un sac.

Une nouvelle direction pour la tech IKEA

Cette gamme s’inscrit dans une stratégie plus large. Après la fin du partenariat avec Sonos en mai 2025, IKEA semble vouloir recentrer son offre technologique autour de produits simples, standards et indépendants des écosystèmes fermés.

On l’a déjà vu avec de nouveaux haut-parleurs Bluetooth, des éclairages compatibles Matter, et désormais des accessoires de recharge Qi2.

Plutôt que de bâtir une plateforme complexe, IKEA privilégie des objets abordables, universels et discrets — des technologies qui s’intègrent naturellement dans la maison, sans jamais la dominer.