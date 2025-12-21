Accueil » realme 16 Pro et 16 Pro+ : un design signé Naoto Fukasawa et un lancement imminent

realme commence à lever le voile sur sa nouvelle série realme 16 Pro, et cette fois, la marque chinoise mise autant sur le design que sur la fiche technique.

Après plusieurs teasers évoquant une sortie proche et une nouvelle technologie d’imagerie baptisée Luma, les choses s’accélèrent : la disponibilité, les couleurs et même le designer derrière le projet sont désormais connus.

realme 16 Pro : Un design d’auteur pour une série plus ambitieuse

Pour la conception de la série realme 16 Pro, la marque a fait appel à Naoto Fukasawa, designer de renommée mondiale, déjà à l’origine du très remarqué realme GT Master Edition en 2021. Une collaboration qui place clairement cette génération dans une démarche plus premium.

Les premiers visuels officiels confirment une esthétique raffinée, avec un dos bicolore mêlant finition mate et module photo brillant. Le bloc caméra, disposé horizontalement, n’est pas sans rappeler celui du OnePlus 15, mais avec une identité realme bien affirmée.

Quatre coloris sont au programme : Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold et Pebble Gray.

Le modèle Master Gold, déjà mis en avant par la marque, incarne à lui seul cette volonté de séduire un public sensible au design autant qu’aux performances.

Lancement confirmé et exclusivité Flipkart en Inde

realme prévoit de lancer officiellement la série le 6 janvier 2026, avec une première commercialisation en Inde. La marque a également confirmé que les realme 16 Pro et 16 Pro+ seront vendus via Flipkart, l’un des plus grands distributeurs en ligne du pays.

Un choix stratégique, qui garantit une forte visibilité dès le lancement sur un marché clé pour realme.

realme 16 Pro : un choix technique plus mesuré

Grâce aux certifications TENAA et à un récent passage sur Geekbench, la fiche technique du realme 16 Pro est désormais bien connue.

Le smartphone devrait embarquer le MediaTek Dimensity 7300, une puce octa-core associant 4 cœurs performance à 2,5 GHz, 4 cœurs efficacité à 2,0 GHz et un GPU Mali-G615 MC2.

Un choix qui peut surprendre, puisque le realme 15 Pro utilisait un Snapdragon 7 Gen 4, théoriquement plus puissant. realme semble ici privilégier l’équilibre énergétique et l’autonomie plutôt que la course aux scores bruts. Côté écran, on retrouve une dalle OLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran/

La partie photo repose sur un capteur principal 200 mégapixels, un capteur secondaire 8 mégapixels et une caméra frontale 50 mégapixels.

L’autonomie est l’un des points forts du modèle, avec une batterie annoncée à 6 830 mAh (environ 7 000 mAh typiques), compatible avec la charge rapide 80W. Le téléphone disposera également d’un émetteur infrarouge, un détail toujours apprécié.

realme 16 Pro+ : la version performance assumée

realme a déjà confirmé que le realme 16 Pro+ montera clairement en gamme. Ce modèle utilisera un chipset Snapdragon, sans précision officielle pour l’instant, mais il se positionnera comme la version la plus puissante de la série.

Les rumeurs évoquent un écran AMOLED de 6,78 pouces, une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement 144 Hz, une batterie de 7 000 mAh avec charge 80W et un triple capteur photo incluant un téléobjectif périscopique.

Un positionnement qui place le Pro+ face aux flagships abordables de début 2026.

Une série charnière pour realme

Avec la série realme 16 Pro, la marque semble vouloir franchir un nouveau cap avec un design signé, une différenciation claire entre Pro et Pro+, et une emphase sur l’autonomie et la photo.

Reste à connaître les prix officiels, qui seront déterminants pour juger de la compétitivité réelle de cette génération. Mais sur le papier, realme prépare clairement l’un de ses lancements les plus soignés de ces dernières années.