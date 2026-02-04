IKEA Grejsimojs : L’enceinte Bluetooth « souris » à 14,99 € débarque en Europe

Après avoir attiré l’attention avec ses mini-enceintes Kallsup à prix plancher, IKEA remet une pièce dans la machine : Grejsimojs, une enceinte Bluetooth portable pensée comme un petit objet du quotidien — et, surtout, comme un compagnon pour chambre d’enfant.

Une souris violette, une « queue » qui sert de poignée, et un tarif qui frôle l’achat impulsif.

IKEA accélère sur la tech « petit prix »

Grejsimojs arrive dans le sillage des Kallsup, présentées au CES 2026 et annoncées à 10 dollars, avec une disponibilité évoquée pour avril 2026. Cette fois, le parti pris est encore plus clair : une esthétique ludique, une fiche technique simple, et un prix qui vise les familles.

Grejsimojs : une fiche technique très raisonnable, mais cohérente

L’enceinte est déjà vendue dans plusieurs pays européens : 12 £ au Royaume-Uni et 14,99 € en Allemagne. Elle n’apparaît pas encore sur le site IKEA FR, mais fait partie d’une collection « kids » plus large.

Sur le plan matériel, IKEA ne cherche pas à rivaliser avec des produits premium :

Driver pleine page environ 4 cm

Puissance jusqu’à 2 W

Autonomie annoncée jusqu’à 24 h à volume moyen (50 %)

Recharge via USB-C (câble et adaptateur à fournir)

Fonctions : le minimum utile, avec deux limites notables

Vous pouvez jumeler plusieurs enceintes pour sonoriser une pièce, mais sans « vrai » mode stéréo (pas de séparation gauche/droite sur une paire). Mais, il n’y a pas de fonctions type Spotify Tap.

Enfin, IKEA insiste sur l’usage enfant :

Limiteur de volume pour protéger l’audition

Corps plastique + pieds silicone nettoyables

IP44 : OK pour quelques éclaboussures, pas pour le sable, la poussière fine ou les « accidents » aquatiques plus sérieux.

Le vrai produit, c’est le « design + usage », pas la performance

Grejsimojs raconte une stratégie très IKEA : faire descendre la tech dans l’objet. Ici, l’objet transforme une enceinte en accessoire de chambre, facile à déplacer, difficile à casser, simple à expliquer.

Et surtout, cette sortie s’inscrit dans une collection. L’enceinte n’est peut-être pas (encore) là, mais la trajectoire est lisible : commencer par des objets « safe », puis élargir.

En parallèle, l’enchaînement Kallsup → Grejsimojs dit quelque chose d’important : IKEA veut être la porte d’entrée vers l’audio domestique « sans prise de tête ». Pas pour conquérir les audiophiles, mais pour occuper ce territoire où le prix, le look et la simplicité font la décision.