realme Neo 8 : une fuite révèle un smartphone très ambitieux avec Snapdragon 8 Gen 5

Alors que realme prépare activement le lancement mondial de sa série realme 16 Pro, la marque n’a pas pour autant mis de côté son calendrier chinois. En parallèle, un nouveau chapitre de la gamme Neo se dessine. Une fuite signée Digital Chat Station vient de lever le voile sur un futur modèle qui pourrait inaugurer la série realme Neo 8 — et les spécifications annoncées suggèrent un sérieux bond en avant.

realme Neo 8 : Un écran AMOLED Samsung et une montée en puissance notable

Selon les informations partagées par le leaker chinois, ce nouveau smartphone realme serait équipé d’un grand écran AMOLED Samsung plat, avec une définition 1,5K. Un choix qui confirme l’orientation premium du produit, la marque continuant de privilégier des dalles de haute qualité pour ses modèles les plus ambitieux.

Sous le capot, le téléphone embarquerait le Snapdragon 8 Gen 5, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Un élément clé qui positionne immédiatement ce modèle dans le segment des smartphones ultra-performants.

Même si son nom officiel n’a pas encore été confirmé, tout indique qu’il pourrait être commercialisé en Chine sous l’appellation Realme Neo 8.

Batterie massive et finitions premium en approche

Ce n’est pas la première fois que ce modèle fait parler de lui. Des fuites antérieures évoquaient déjà plusieurs caractéristiques notables : un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, un châssis à cadre métallique, et surtout une batterie de plus de 8 000 mAh, un chiffre impressionnant même pour un smartphone orienté performance.

Si ces éléments se confirment, Realme pourrait proposer l’un des téléphones les plus endurants de sa catégorie, tout en conservant une fiche technique de très haut niveau.

Un positionnement clair face à la concurrence Snapdragon 8 Gen 5

L’adoption du Snapdragon 8 Gen 5 place ce futur Neo 8 face à des concurrents directs déjà attendus sur le marché chinois, comme le OnePlus Ace 6T, le Moto X70 Ultra, ou encore l’iQOO Z11 Turbo Pro.

À noter que le Vivo S50 Pro Mini utilise également cette puce, mais avec une approche davantage axée sur la photographie. Le Realme Neo 8, lui, semble clairement viser les amateurs de puissance brute et d’autonomie, dans la lignée des précédents modèles Neo.

Une série Neo 8 encore pleine d’inconnues

Pour rappel, la gamme realme Neo 7 se compose de quatre modèles distincts — Neo 7 Turbo, Neo 7, Neo 7 SE et Neo 7x — couvrant un large éventail de performances et de prix. Reste à savoir si Realme adoptera la même stratégie avec la série Neo 8 ou si cette génération marquera une rationalisation de la gamme.

Une chose est sûre : si cette fuite se confirme, Realme prépare un sérieux prétendant au titre de flagship killer, capable de rivaliser frontalement avec les références du segment performance en 2026.

De nouvelles informations devraient émerger dans les semaines à venir, à mesure que Realme affine sa stratégie pour le marché chinois.