Google lance Disco, un navigateur expérimental qui transforme les requêtes en apps interactives

L’équipe Chrome de Google vient de présenter l’un de ses projets les plus inattendus depuis longtemps : Disco, un navigateur expérimental capable de transformer vos requêtes en véritables applications interactives.

Avec Disco, taper une simple question ne se limite plus à ouvrir quelques liens. Une nouvelle technologie interne appelée GenTabs (« Generated Tabs ») génère automatiquement un ensemble d’onglets pertinents et construit pour vous une mini-application adaptée à votre tâche : planifier un voyage, créer des fiches de révision, organiser un déménagement, comprendre un concept scientifique… tout se transforme instantanément en un outil pratique et visuel.

Disco et GenTabs sont disponibles dès aujourd’hui dans Search Labs sous forme d’expérimentations. Google veut analyser si cette façon de naviguer — mélange de navigation classique, d’IA et de génération d’interfaces — peut représenter l’avenir du web.

Disco : Une idée née d’un hackathon… qui n’a pas l’ambition de remplacer Chrome

Selon Parisa Tabriz, responsable de Chrome : « Disco n’est pas un navigateur d’usage général. Son but est d’explorer ce qui se passe quand les gens passent de simples onglets à une application personnalisée et adaptée à ce dont ils ont besoin maintenant ».

Le projet, né lors d’un hackathon, a pris de l’ampleur en interne tant l’idée a suscité d’enthousiasme.

GenTabs : des onglets générés par l’IA qui deviennent des apps instantanées

GenTabs est l’un des nouveaux usages spectaculaires permis par Gemini 3, capable de créer des interfaces interactives à la volée.

Exemple : Vous demandez « Aide-moi à planifier un voyage au Japon ». Disco ouvre automatiquement plusieurs onglets d’information. En parallèle, il propose de générer une application dédiée. L’IA assemble alors une carte du Japon avec lieux recommandés, un générateur d’itinéraire, des liens vers les sources consultées, et des champs pour ajouter vos propres découvertes.

Contrairement à la plupart des agents IA actuels qui « font tout d’un bloc », Disco encourage la collaboration : plus vous ouvrez d’onglets, plus la GenTab s’enrichit et se corrige.

Manini Roy, responsable d’un laboratoire d’innovation Chrome, insiste : « La GenTab doit se nourrir de ce que l’utilisateur découvre lui-même sur le web. C’est ce qui crée un cycle vertueux ».

Google a même remarqué que lorsque les liens n’étaient pas automatiquement ouverts, les utilisateurs se contentaient de discuter avec le chatbot sans consulter les sources. Disco inverse cette tendance en réconciliant IA et navigation web classique.

Quelques démonstrations déjà bluffantes

Comprendre l’anatomie de la cheville → l’IA ouvre des ressources médicales et génère un modèle 3D interactif, perfectible mais utile.

Organiser un déménagement cross-country → liste de tâches, calculateur de volume, comparateur de prix de transporteurs.

Planifier des repas → outils d’édition, listes, intégration automatique des recettes trouvées ailleurs.

Dans chaque cas, Disco propose des suggestions de modifications pour améliorer ou affiner l’interface générée.

GenTabs : mini-apps permanentes ou éphémères ? Google hésite

Une grande question reste ouverte : les GenTabs doivent-elles persister ? être partageables ? avoir une URL dédiée ? Parisa Tabriz avoue que rien n’est tranché : « Les utilisateurs veulent partager leurs GenTabs ou les garder de façon permanente. Nous explorons les deux options ».

L’idée serait peut-être d’offrir des GenTabs temporaires pour les projets rapides, des GenTabs sauvegardables via Google Docs, Sheets ou Workspace, et des fonctions d’export de données.

Une expérimentation qui pourrait redéfinir le navigateur

Disco est l’une des rares tentatives qui tenta une fusion équilibrée entre IA et web : l’IA structure et génère, l’utilisateur enrichit grâce à la navigation classique, le tout devient un nouvel outil qui évolue selon les besoins.

Google le reconnaît : il ne sait pas encore si Disco deviendra une fonctionnalité de Chrome, un module de Google Search, un outil dédié à la productivité, ou s’il disparaîtra comme tant d’autres prototypes.

Mais s’il trouve son public, Disco pourrait bien devenir le navigateur qui prend la relève de Chrome, ou du moins poser les bases de sa prochaine évolution majeure.