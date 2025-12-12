ChatGPT lancera son mode adulte au premier trimestre 2026

Après plusieurs mois de teasing — notamment de la part de Sam Altman lui-même — OpenAI donne enfin une fenêtre de lancement officielle pour le très discuté mode adulte de ChatGPT.

Lors d’un briefing consacré à GPT-5.2 ce jeudi, Fidji Simo, CEO of Applications chez OpenAI, a déclaré qu’elle s’attend à ce que le mode adulte débarque au cours du premier trimestre 2026.

Mais avant de l’activer, l’entreprise veut perfectionner un élément clé : son nouveau système de prédiction d’âge.

ChatGPT : Un mode adulte réservé aux utilisateurs vérifiés comme majeurs

OpenAI développe actuellement un modèle capable d’estimer automatiquement l’âge d’un utilisateur afin d’appliquer — ou non — des restrictions de contenu. L’enjeu est de taille : éviter d’exposer les mineurs à des contenus inappropriés, mais aussi ne pas bloquer à tort les adultes, un problème fréquent avec les filtres actuels.

Fidji Simo explique que : « Le modèle est déjà testé dans certains pays pour mesurer sa capacité à identifier correctement les adolescents sans confondre les adultes ».

OpenAI veut être certain de la fiabilité du système avant d’activer officiellement les fonctionnalités adultes.

Un contexte réglementaire en pleine mutation

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large : de nombreux services en ligne déploient ou renforcent des technologies de vérification d’âge afin de se conformer aux nouvelles lois adoptées dans différents pays (protection des mineurs, restrictions de contenu sensible, etc.).

Avec ChatGPT s’apprêtant à gérer du contenu NSFW — tout comme Grok et d’autres modèles concurrents — la pression réglementaire est encore plus forte.