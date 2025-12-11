Accueil » Instagram lance « Your Algorithm », un outil IA pour voir et modifier les intérêts des Reels

Instagram vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Your Algorithm », un outil alimenté par l’IA qui permet aux utilisateurs de voir et modifier les centres d’intérêt que la plateforme utilise pour recommander des Reels.

C’est la première fois qu’Instagram donne un accès aussi direct à son système de recommandation.

Comment fonctionne « Your Algorithm » sur Instagram ?

En regardant un Reel, un nouvel icône apparaît en haut à droite : deux lignes avec des cœurs. En appuyant dessus, l’utilisateur peut voir un résumé IA des sujets que l’algorithme pense qu’il aime, basé sur son activité. Exemple : « Dernièrement, vous aimez la créativité, le fitness motivation, le skate et le sport hype ».

Ensuite, l’utilisateur peut consulter une liste détaillée des thèmes détectés, indiquer vouloir plus ou moins de certains sujets, et ajouter manuellement de nouveaux intérêts que l’algorithme n’aurait pas encore détectés.

Instagram permet même de partager son résumé d’intérêts en Story, façon « Spotify Wrapped ».

Disponibilité

Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, avec un déploiement mondial (anglais) prévu prochainement. Instagram annonce que « Your Algorithm » ne sera qu’un début. L’onglet Explore sera le prochain à recevoir ces réglages personnalisables, tandis que l’outil s’étendra ensuite à davantage d’espaces de l’application.

Meta prévoit aussi des outils similaires pour Threads, où les utilisateurs pourront signaler des contenus à augmenter ou diminuer via le tag « dear algo ».

Par ailleurs, Meta ajoute de nouvelles options pour expliquer pourquoi certains contenus ne sont pas pertinents dans les Reels et le fil Facebook, afin d’améliorer les réglages algorithmiques.

Pourquoi c’est important ?

Instagram suit TikTok, qui a lancé un système similaire (« Manage Topics ») l’an dernier. Mais, Instagram va plus loin avec une liste personnalisée, une possibilité d’ajouter ses propres thèmes et un résumé IA partageable. C’est un pas majeur vers plus de transparence algorithmique, un sujet central pour Meta face aux régulateurs et aux attentes croissantes des utilisateurs.