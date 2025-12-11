Accueil » iPhone Fold : Apple capterait 22 % du marché pliable dès son lancement en 2026

iPhone Fold : Apple capterait 22 % du marché pliable dès son lancement en 2026

iPhone Fold : Apple capterait 22 % du marché pliable dès son lancement en 2026

L’iPhone Fold est sans doute l’appareil le plus attendu de 2026, et d’après de nouvelles estimations de l’IDC, Apple ne va pas simplement entrer dans le marché des smartphones pliables… il va l’exploser.

Apple captera 22 % du marché pliable dès 2026

Selon IDC, 22 % des expéditions de smartphones pliables en 2026 seront des iPhone Fold. Et ce n’est pas tout : grâce à un prix d’entrée estimé autour de 2 400 dollars, Apple représentera 34 % de la valeur totale du marché.

Autrement dit : une marque qui n’a encore aucun pliable en vente pourrait devenir leader du marché en un an.

IDC prévoit aussi une progression continue :

2026 : 22 % du marché des expéditions

2029 : ~34 %, malgré une concurrence plus mature

Un effet d’entraînement pour… tout le monde

Les estimations montrent que l’arrivée d’Apple ne cannibalisera pas les concurrents : au contraire, le marché entier va accélérer brutalement. IDC prévoit plus de 30 % de croissance en 2026, et plus de 21 % en 2027. Comparez cela au marché général du smartphone, quasiment stagnant depuis des années.

Apple joue ici son rôle habituel : « Apple est souvent le catalyseur de l’adoption grand public de nouvelles catégories. », précise Francisco Jeronimo, IDC

Le Galaxy Z TriFold de Samsung va aussi booster la catégorie

Samsung lancera début 2026 le Galaxy Z TriFold, un appareil a triple pli très attendu. Selon IDC, ce modèle contribuera fortement à relancer l’intérêt pour les pliables, juste avant l’arrivée de l’iPhone Fold.

Si Samsung ouvre la voie technologique, Apple apportera la légitimité et la demande massive.

Ce que l’on sait de l’iPhone Fold

Les rumeurs décrivent un appareil livré en septembre 2026 avec un design de type « livre », un écran externe de 5,5 pouces, un écran interne de 7,8 pouces, une première charnière sans pli visible et un lancement aux côtés des iPhone 18 Pro/iPhone 18 Pro Max.

S’il réussit l’exploit du « zéro pli », Apple aura un argument marketing majeur.

Et oui, l’iPhone Fold va se vendre comme des petits pains

Même sans analystes, le constat est évident. Apple excelle à vendre des produits à plus de 1 500 € sans frein, les fans d’iPhone attendent un pliable depuis des années, la marque domine déjà le marché du smartphone premium et les pliables ont enfin atteint une maturité technologique.

Le seul risque ? Un problème technique majeur. Mais, Apple n’a pas pour habitude de sortir un produit pliable tant qu’il n’est pas parfaitement maîtrisé — d’où les nombreux reports passés.

En clair : si l’iPhone Fold tient ses promesses, il va transformer le marché comme l’Apple Watch ou les AirPods avant lui.