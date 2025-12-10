Accueil » Instagram permet enfin de repartager n’importe quelle Story publique — même sans être tagué

Instagram vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité qui change en profondeur la manière dont les Stories peuvent circuler sur la plateforme. Désormais, les utilisateurs peuvent repartager n’importe quelle Story issue d’un compte public, même s’ils n’ont pas été mentionnés (tagués) dans la publication d’origine.

Jusqu’ici, la fonction « Ajouter à votre story » était strictement limitée : impossible de repartager une Story si le créateur ne vous avait pas tagué, et les utilisateurs devaient passer par des captures d’écran ou des enregistrements vidéo, souvent de mauvaise qualité et sans crédit automatique.

Cette mise à jour rapproche Instagram des systèmes de repartage déjà présents sur X, TikTok, ou encore Facebook.

Comment fonctionne la nouvelle option dans Instagram ?

Voici les règles mises en place par Instagram :

Pour les comptes publics : Si vous regardez une Story publiée par un compte public, vous verrez désormais l’option : « Ajouter à votre story ». Elle s’ajoute aux options déjà existantes (partage en DM, partage vers d’autres apps).

Attribution automatique : La Story repartagée affichera toujours le nom d’utilisateur du créateur d’origine, redirigeant vers son profil.

Pour les comptes privés : Aucun changement, les Stories de comptes privés ne peuvent pas être repartagées, sauf par les abonnés déjà autorisés lorsque le créateur les mentionne.

Contrôle et confidentialité : les créateurs restent maîtres du partage

Instagram a intégré des réglages de confidentialité pour ceux qui ne souhaitent pas que leurs Stories circulent librement. Dans les paramètres de confidentialité, les utilisateurs peuvent désactiver l’option : « Autoriser le partage dans les stories ».

Si cette option est désactivée : personne ne pourra repartager vos Stories, même si votre compte est public.

Déploiement mondial en cours

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur iOS et Android, et devrait apparaître progressivement chez tous les utilisateurs.