OnePlus Watch Lite : la montre à 10 jours d’autonomie sans Wear OS

OnePlus veut terminer l’année en force. Le 17 décembre, la marque dévoilera trois nouveaux produits en Inde et en Europe :

  • le OnePlus 15R, modèle « value flagship » de la nouvelle génération,
  • la OnePlus Pad Go 2, tablette grand écran à prix agressif,
  • et la OnePlus Watch Lite, une montre ultra-autonome pensée pour le bien-être et un usage cross-plateforme.

À une semaine de l’événement, tout se précise — et OnePlus ne laisse quasiment plus de place au suspense.

OnePlus Watch Lite : la montre qui mise tout sur l’autonomie et la simplicité

Après une OnePlus Watch 2 très orientée Wear OS, OnePlus change de registre. La OnePlus Watch Lite adopte une plateforme non-WearOS, ce qui lui permet d’afficher une endurance rare : jusqu’à 10 jours sur une seule charge. Une autonomie impossible à atteindre sous WearOS.

Conçue pour être portée du matin au soir, elle embarque un écran AMOLED de 1,46 pouce ultra-lumineux, garantissant une excellente lisibilité en toutes circonstances. Avec une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits en mode Sport, l’affichage reste parfaitement visible même en plein soleil.

Ce que OnePlus confirme :

  • Design ultra-fin (8,9 mm) et léger (35 g)
  • Un tableau de bord express regroupant activité, sommeil, fréquence cardiaque, SpO2, stress & insights
  • Compatibilité Android + iOS
  • Notifications depuis deux téléphones en parallèle
  • GPS double fréquence pour une géolocalisation plus précise
  • NFC intégré
  • Deux coloris : Noir et Argent

On sent clairement la volonté de OnePlus d’occuper la niche « smartwatch simple, endurante, trans-OS ». Pas de complications superflues, pas de Play Store : juste une montre fluide, lisible en plein soleil et adaptée au suivi santé.

OnePlus 15R : un « value flagship » qui veut frapper fort

Le OnePlus 15R se positionne comme la déclinaison accessible du 15 Pro — mais les rumeurs montrent un smartphone étonnamment ambitieux.

Ce qu’on sait déjà :

  • Basé sur le OnePlus Ace 6T lancé en Chine
  • Snapdragon 8 Gen 5, l’un des chipsets les plus puissants de 2025
  • Énorme batterie 7 400 mAh
  • Charge 80W
  • Châssis à bords plats
  • Module photo placé en diagonale à 45°, signature visuelle de la gamme
  • Certifications IP66/IP68/IP69/IP69K : quasi incassable, quasi tout-terrain
  • Coloris confirmés : Charcoal Black et Mint Breeze

Écran :

  • OLED 6,83 pouces
  • Résolution 1.5K
  • 165 Hz
  • Capteur d’empreintes optique
  • Certifié T Ü V Rheinland Eye Care 5.0

Photo & vidéo :

  • 50 mégapixels (principal)
  • 8 mégapixels (ultra-grand-angle)
  • 32 mégapixels (selfie)
  • 4K 120 fps confirmé — un argument rare hors segment pro

Avec cette fiche technique, le OnePlus 15R pourrait devenir le smartphone « rapport performances/prix » de 2025 : batterie gigantesque, écran très rapide, caméra polyvalente et résistance exceptionnelle.

Un lancement coordonné : OnePlus veut renforcer son écosystème

Le 17 décembre, ce ne sera pas qu’un lancement produit : ce sera un message stratégique. Le trio OnePlus 15R + OnePlus Pad Go 2 + OnePlus Watch Lite vise trois segments complémentaires. Le smartphone endurant et compétitif, pour attirer le cœur du marché, la tablette de 12,1 pouces pour pousser productivité & multimédia, et la montre autonome pour s’imposer comme alternative aux montres WearOS et Apple Watch

OnePlus cherche clairement à recréer un écosystème cohérent et sans friction, un terrain où Samsung et Apple dominent depuis des années.

