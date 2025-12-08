Accueil » OnePlus Pad Go 2 : la tablette abordable qui ne veut plus jouer dans la cour des petits

OnePlus prépare son retour sur le marché des tablettes d’entrée/milieu de gamme — mais cette fois, avec de vraies ambitions. La OnePlus Pad Go 2, attendue le 17 décembre, ne se contente pas d’être une légère mise à niveau du modèle précédent.

Elle arrive avec un grand écran 12,1 pouces, une batterie gigantesque, un nouveau SoC 4 nm, et surtout… le premier stylet jamais proposé pour la gamme Go.

Voici tout ce qu’il faut retenir — et pourquoi cette tablette pourrait bien viser plus haut qu’on ne le pense.

OnePlus Pad Go 2: Un grand écran de 12,1 pouces taillé pour le multimédia

OnePlus ne fait pas semblant sur l’affichage : la OnePlus Pad Go 2 passe à un écran 12,1 pouces au ratio 7:5, idéal pour la productivité comme pour la lecture.

Il s’agit d’une dalle avec une résolution 2,8K (2 800 × 1 980 pixels), une luminosité maximale de 900 nits, un espace de couleur 98 % DCI-P3, la technologie Dolby Vision, une certification TÜV Rheinland Eye Care 4.0 et une promesse marketing : des « visuels cinématiques format IMAX ».

De quoi placer cette tablette parmi les affichages les plus sérieux du marché, surtout à ce prix attendu autour du milieu de gamme.

Le premier stylet de la gamme Go : une vraie montée en gamme

Grande nouveauté : l’arrivée du Pad Go 2 Stylo, premier stylet officiel pour les tablettes Go. OnePlus en profite pour introduire Open Canvas, un environnement logiciel dédié au multitâche créatif : gestion fluide du multitâche, fenêtres flottantes, et écran partagé plus intuitif.

Ce n’est plus seulement une tablette « pour consommer du contenu » : OnePlus veut que la OnePlus Pad Go 2 devienne un outil de prise de notes, de dessin, de travail léger. Une ambition jusque-là réservée au OnePlus Pad standard.

MediaTek Dimensity 7300 Ultra : un SoC 4 nm pour plus d’efficacité

Sous le capot, la tablette embarque le Dimensity 7300 Ultra gravé en 4 nm. Ce choix vise clairement une meilleure autonomie, de meilleures performances thermiques, une fluidité renforcée pour le multitâche.

Ce n’est pas un processeur « Pro », mais un excellent compromis pour une tablette orientée productivité et vidéo.

Une énorme batterie 10 050 mAh pour tenir (vraiment) longtemps

OnePlus annonce une batterie 10 050 mAh avec charge 33 W — un combo devenu rare dans cette gamme tarifaire.

Autonomie annoncée :

15 heures de lecture vidéo

53 heures d’écoute musicale

60 jours de veille

Recharge inversée 6,5 W (pratique pour dépanner un smartphone)

De quoi faire de OnePlus Pad Go 2 une tablette idéale pour les voyages, le canapé… ou les parents d’enfants qui refusent de rendre la tablette.

Une pincée d’IA, parce que nous sommes en 2025

La tablette embarque une suite d’outils IA, dont OnePlus ne détaille pas encore toutes les fonctions.

On peut s’attendre, au minimum, à :

• de l’optimisation photo et vidéo,

• des suggestions intelligentes,

• de l’amélioration du multitâche.

BONUS : Elle sera lancée aux côtés du OnePlus 15R et de la OnePlus Watch Lite lors d’un événement complet.

La stratégie derrière le Pad Go 2 : OnePlus veut un vrai écosystème

Cette tablette coche des cases rarement vues dans le « milieu de gamme abordable » : grand écran premium, stylet, batterie colossale, et multitâche digne d’une tablette Pro.

Elle ne cherche plus à être une simple alternative low-cost, mais un produit pivot dans l’écosystème OnePlus. Une réponse directe aux Xiaomi Pad, Realme Pad, et même aux Samsung Galaxy Tab A haut de gamme.