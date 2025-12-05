Accueil » Telex : l’arme secrète de WordPress pour réinventer le développement… sans développeurs

À San Francisco, lors du traditionnel State of the Word, Matt Mullenweg — cofondateur de WordPress et CEO d’Automattic — a lâché une petite bombe dans l’univers du web.

Son nom ? Telex, un outil d’IA présenté en septembre comme un simple « v0 », une sorte de Lovable spécialisé WordPress… mais qui est déjà en train de changer la donne.

Car Telex n’est pas un énième assistant de code. C’est l’ambition assumée de rendre le développement WordPress totalement accessible aux non-développeurs, en générant des blocs Gutenberg entièrement fonctionnels… à partir d’une simple description.

Et la démonstration a été spectaculaire.

Telex en action : des blocs WordPress complexes… créés en quelques secondes

Pour la première fois, Mullenweg a présenté des usages réels issus d’une véritable agence WordPress.

Parmi eux :

Des comparateurs de prix dynamiques : Des interfaces interactives qui auraient demandé auparavant des jours de travail et un budget conséquent.

Un module affichant les horaires d’un magasin en temps réel : Avec numéro de téléphone, lien Google Maps et mise à jour automatique dans le header du site.

Un carrousel de logos partenaires : Créé en une commande — un classique normalement très pénible à faire à la main.

Un calculateur personnalisé de tarifs : 100 % interactif, 100 % généré par IA.

Une grille de posts avec hauteur uniforme : Détail de designer, cauchemar de développeur… et désormais une instruction Telex.

Des intégrations avancées : Comme un module Google Calendar, généré sans écrire une ligne de code.

Pour Mullenweg, la rupture est claire : « Des choses qui coûtaient des milliers de dollars il y a quelques années peuvent désormais être créées dans un navigateur… pour quelques centimes. C’est complètement fou ».

Et, ce n’est que le début : un Tetris en ASCII, des blocks Halloween… chaque jour

Autre cas d’usage présenté : Tammie Lister, qui a réalisé un bloc Gutenberg par jour pendant tout le mois d’octobre. Au programme : un Tetris jouable en ASCII, un bloc Halloween façon « trick-or-treat », et d’autres modules créatifs complètement improbables.

La créativité explose… surtout quand la barrière du code disparaît.

Dans un mail adressé à TechCrunch, Nick Hamze va droit au but : « Je ne suis pas développeur. Je ne peux pas écrire une seule ligne de code. Mais je peux décrire ce que je veux à Telex… et il le construit. Cette liberté est enivrante ». Et il ajoute : « Si on traite ces outils comme des outils pour développeurs, on passe à côté du vrai changement : ils permettent aux gens ordinaires de faire ce qu’ils ne pouvaient pas faire avant ».

C’est toute la philosophie de Telex. Et, plus largement, la grande réinvention du développement Web à l’ère de l’IA.

WordPress se prépare à devenir AI-native

Telex n’arrive pas seul. Il s’inscrit dans un vaste chantier IA chez WordPress, structuré autour de deux innovations majeures :

Abilities API: Une couche qui décrit ce que WordPress peut faire… dans un format que les modèles d’IA comprennent. Adaptateur MCP (Model Context Protocol) : Une passerelle permettant à WordPress de se connecter à n’importe quel agent IA compatible MCP, comme Claude, GitHub Copilot, Cursor et bientôt toute une génération de nouveaux assistants.

Mullenweg résume ainsi : « Cette approche permet à WordPress d’entrer dans les workflows IA sans recréer des intégrations pour chaque plateforme ».

En clair : WordPress devient compréhensible, pilotable et manipulable par les IA modernes.

Le développement WordPress version 2026 : IA, CLI et agents autonomes

Selon Mullenweg, les développeurs utilisent déjà Cursor, Claude Code, les nouveaux CLIs intelligents et des agents capables de modifier du code en continu.

Applications pratiques :

refactorisation automatique,

recherche avancée dans les gros projets,

exécution automatisée de WP-CLI,

génération d’extensions,

manipulation de l’interface via des agents navigateur.

Et bientôt : des benchmarks officiels WordPress pour tester la performance et la précision de chaque modèle IA (changer un plugin, modifier du texte, manipuler l’UI…).

WordPress veut devenir la plateforme où les IA viennent prouver leurs compétences.

Telex est beaucoup plus qu’un test

C’est la première pierre d’un WordPress où le code devient… optionnel. L’IA ne remplace pas les développeurs — elle redistribue les rôles.

Les experts gagnent du temps sur l’architecture, les créateurs non techniques gagnent un pouvoir inédit et les sites gagnent en richesse et en rapidité d’exécution.

WordPress, qui pilote aujourd’hui 43 % du Web, est en train de préparer son futur : un futur où créer un bloc, un plugin ou un outil interactif ne demande plus de savoir coder… mais seulement de savoir décrire ce que l’on veut.

Et dans cette nouvelle ère, Telex pourrait bien devenir le nouvel éditeur de texte… que tout le monde utilisera sans même s’en rendre compte.