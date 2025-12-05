Accueil » Google Photos va enfin permettre de retoucher… votre visage en détail

Google Photos va enfin permettre de retoucher… votre visage en détail

Google Photos s’apprête à recevoir une fonction attendue depuis des années : la retouche faciale avancée. Si Google Camera proposait déjà quelques ajustements du visage, l’application Photos, elle, n’avait jamais offert un contrôle aussi précis. Cette lacune touche enfin à sa fin.

Avec plus de 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels, Google Photos est un outil incontournable pour organiser, modifier et partager des images.

Et, selon un nouveau rapport de Android Authority, l’application Google Photos va bientôt intégrer une suite complète de retouches du visage, directement accessible depuis son interface.

Une nouvelle interface « Touch Up » dédiée au visage

Dès l’arrivée de la mise à jour, les utilisateurs pourront accéder à un panneau Touch Up spécialement conçu pour modifier des zones du visage de manière individuelle.

Vous pourrez ajuster les yeux, les lèvres, les dents, les sourcils, et potentiellement encore plus selon l’évolution du modèle. Bref, chaque élément de votre selfie devient personnalisable. Mais, ce n’est pas réservé aux selfies.

La fonctionnalité fonctionne aussi dans les photos de groupe, et Google Photos peut reconnaître jusqu’à 6 visages différents, chacun retouchable indépendamment sans affecter les autres. C’est un niveau de granularité que les éditeurs intégrés d’Apple et Samsung n’offrent pas encore.

Pas encore disponible… mais presque prête

Google n’a pas annoncé de date officielle de déploiement, mais l’interface et les captures dévoilées semblent déjà très abouties. Tout indique une sortie imminente.

Et soyons honnêtes : derrière cette précision d’édition, il y a évidemment de l’IA générative, même si Google reste discret sur les détails techniques.

Une fois la fonctionnalité disponible, Google Photos sera clairement en tête du marché :

L’app Photos d’iOS ne permet pas d’ajuster individuellement les traits du visage.

Samsung Gallery propose quelques effets, mais loin du niveau de précision annoncé ici.

Google Photos, lui, devient un mini Lightroom facial pour tous.

Pour un outil grand public, c’est une avancée notable. Et vous, que pensez-vous de ces retouches du visage dans Google Photos ?