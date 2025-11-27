Accueil » OnePlus 15R : le premier smartphone au monde équipé du Snapdragon 8 Gen 5

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 a imposé sa loi en 2025. C’est le SoC mobile le plus puissant de Qualcomm, celui qui propulse des flagships comme le OnePlus 15 ou les superphones premium des grandes marques.

Mais, sa force brute a un prix : plus de chaleur, plus de consommation, et des coûts en flèche.

Qualcomm en est bien conscient, et c’est pourquoi une seconde puce, plus stratégique encore, arrive maintenant au premier plan : le Snapdragon 8 Gen 5, pensé pour concilier performances de haut niveau et maîtrise thermique — sans exploser les budgets.

Et, c’est OnePlus, encore une fois, qui décroche le rôle de pionnier.

OnePlus 15R : le « value flagship » qui inaugure le Snapdragon 8 Gen 5

La marque a annoncé que son prochain smartphone, le OnePlus 15R, sera le premier modèle commercialisé mondialement avec le Snapdragon 8 Gen 5. En Chine, il portera le nom OnePlus Ace 6T, mais la version internationale sera bien le OnePlus 15R.

OnePlus présente ce modèle comme son « ultimate value flagship » — traduction : un flagship qui ne joue pas la surenchère mais l’équilibre idéal entre performances, autonomie, maîtrise thermique et prix raisonnable.

La marque précise aussi avoir co-développé la puce avec Qualcomm depuis 2023. Une collaboration étroite qui rappelle le travail fait avec MediaTek pour les variantes personnalisées Dimensity.

Snapdragon 8 Gen 5 : un SoC premium, mais pas extrême

On manque encore des spécifications exactes, mais OnePlus a confirmé les chiffres clés :

+36 % de performances CPU (vs Snapdragon 8 Gen 3)

+11 % de performances GPU

+46 % de performances IA

Ce positionnement face au 8 Gen 3 n’est pas un hasard : Qualcomm insiste pour distinguer le « Gen 5 » accessible du « Elite Gen 5 » ultra-premium, afin d’éviter d’alimenter une comparaison directe entre deux puces qui ne visent pas la même audience.

Le Snapdragon 8 Gen 5 se destine aux smartphones qui doivent être performants, froids, endurants… et abordables.

Exactement le terrain de jeu du OnePlus 15R.

Pourquoi cette puce est stratégique ?

Parce que le Elite Gen 5 impose trop de compromis pour les mobiles à prix contenu :

il chauffe davantage,

il demande des systèmes de refroidissement plus coûteux,

il fait grimper le prix final,

il n’est pas optimisé pour l’autonomie.

Le Snapdragon 8 Gen 5, lui, est la réponse pragmatique :

puissance haut de gamme,

meilleure efficacité,

coûts contenus,

IA embarquée de dernière génération,

performances thermiques bien supérieures.

Un package taillé sur mesure pour les flagships « raisonnables ».

Date à retenir : 17 décembre

OnePlus dévoilera toutes les informations sur le OnePlus 15R — design, batterie, prix, disponibilité — le mercredi 17 décembre. Pour rappel, le OnePlus 13R était sorti à 769 euros. On peut donc imaginer un tarif similaire, voire légèrement supérieur si OnePlus ajoute des innovations clés (écran, charge, caméra…).

L’arrivée du Snapdragon 8 Gen 5 marque un tournant : les fabricants n’ont plus besoin d’utiliser le Elite Gen 5 pour offrir une expérience haut de gamme. Et, OnePlus compte bien s’en servir pour placer son 15R comme le meilleur rapport puissance/prix de 2026.

Le OnePlus 15R risque d’être le smartphone à surveiller en fin d’année.