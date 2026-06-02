Spotify déploie une série de nouveautés qui touchent à la fois les podcasts, les playlists et l’écoute hors connexion. L’objectif est clair : rendre l’application plus souple, plus sociale et plus efficace au quotidien.

Les podcasts gagnent des clips partageables

La principale nouveauté concerne les Podcast Clips. Les utilisateurs peuvent désormais découper un moment précis d’un épisode depuis l’écran de lecture, l’enregistrer, le retrouver plus tard ou le partager.

Le menu de partage évolue aussi avec plusieurs formats disponibles : épisode complet, chapitre, horodatage ou extrait personnalisé. Ces clips peuvent être envoyés via Spotify Messages ou d’autres applications compatibles.

Spotify précise que les chapitres de podcasts sont déjà sauvegardés et ajoutés à des playlists plus de 2 millions de fois par mois, signe que les auditeurs veulent davantage de contrôle sur leur écoute.

Les dossiers de playlists arrivent enfin sur mobile

Longtemps réservés à la version de bureau, les dossiers de playlists débarquent sur mobile. Les utilisateurs peuvent désormais classer leurs playlists directement depuis leur smartphone, par humeur, activité ou genre.

C’est une évolution simple, mais importante pour ceux qui accumulent des dizaines de playlists dans leur bibliothèque.

Gestion groupée et file d’attente améliorée

Spotify ajoute aussi des actions groupées dans les playlists. Il devient possible de sélectionner plusieurs morceaux, livres audio ou épisodes de podcast pour les réorganiser ou les modifier en une seule fois.

Les abonnés Premium récupèrent également une fonction attendue : la sélection multiple dans la file d’attente. Une amélioration pratique pour reprendre le contrôle d’une session d’écoute sans tout refaire piste par piste.

Des téléchargements plus fiables sur iOS

Sur iPhone, Spotify améliore l’écoute hors ligne avec les téléchargements en arrière-plan. Les contenus peuvent continuer à se télécharger même lorsque l’application est fermée ou reléguée au second plan.

L’application affichera aussi des notifications de progression, un ajout utile avant un vol, un trajet en métro ou une zone mal couverte.

Un bouton reshuffle pour les abonnés Premium

Enfin, Spotify introduit un bouton reshuffle sur mobile pour les utilisateurs Premium. Il permet de générer instantanément un nouvel ordre de lecture aléatoire, sans désactiver puis réactiver le mode shuffle.

Une petite fonction, mais bien pensée pour redonner de la fraîcheur aux playlists écoutées en boucle.

Spotify affine son expérience, détail après détail

Ces nouveautés ne révolutionnent pas Spotify, mais elles corrigent plusieurs irritants bien connus. L’application devient plus organisée, plus fluide et mieux adaptée aux usages modernes, entre podcasts découpables, playlists modulables et écoute hors ligne plus fiable.