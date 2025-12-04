Accueil » Threads transforme le mème « Dear algo » en fonctionnalité pour personnaliser votre flux

Threads transforme le mème « Dear algo » en fonctionnalité pour personnaliser votre flux

Threads transforme le mème « Dear algo » en fonctionnalité pour personnaliser votre flux

Quand l’humour des utilisateurs devient une fonctionnalité — et que l’algorithme commence, enfin, à vous écouter. Il y a quelques semaines encore, les publications « dear algo » n’étaient qu’un meme de plus sur Threads.

Un clin d’œil collectif où l’on suppliait — sincèrement ou ironiquement — l’algorithme de nous montrer plus de chats, plus d’artistes underground, plus de dramas, ou moins de… tout ce qu’on n’aime pas.

Meta vient de transformer ce running gag en fonctionnalité officielle.

« Dear algo » devient un vrai canal pour influencer votre flux

Mark Zuckerberg lui-même a annoncé le lancement d’un test permettant aux utilisateurs d’écrire, noir sur blanc, ce qu’ils souhaitent voir davantage dans leur fil « Pour vous ».

L’idée :

vous postez un message commençant par « dear algo »,

vous formulez vos envies (thèmes, centres d’intérêt, créateurs…),

Threads ajuste votre flux en conséquence.

Simple, direct, presque poétique — et très différent de l’approche algorithmique traditionnelle où votre feed se modèle uniquement via vos interactions.

Voir dans Threads

Meta ne précise pas combien d’utilisateurs ont accès au test, dans quels pays il est déployé. Mais, une chose est sûre : la mécanique est là, et tout le monde peut tenter sa chance.

Le flux façonné par vos mots, pas seulement par vos clics

Dans le monde des réseaux sociaux, « éduquer » un algorithme demande en général de scroller, de liker, de commenter, d’ignorer, et parfois de passer des heures à tout recommencer à zéro (coucou TikTok). Threads tente quelque chose de plus humain : remettre l’intention au centre du design.

Vous dites ce que vous voulez, l’algo s’adapte. Un concept presque… révolutionnaire pour une plateforme sociale moderne.

Threads construit une nouvelle forme de personnalisation

Ce n’est pas la première fois que la plateforme explore une personnalisation plus explicite. Threads a déjà testé des flux personnalisés via la recherche, lancé les Communautés pour regrouper les intérêts, ou encore renforcé les recommandations basées sur l’affinité thématique plutôt que sur la viralité brute.

Le « dear algo » s’inscrit comme le prolongement naturel de cette stratégie : encourager un réseau plus intentionnel, plus communautaire, moins bruyant.

Une fonctionnalité née d’un meme (et c’est fascinant)

Ce qui rend cette évolution particulièrement savoureuse, c’est son origine. À l’inverse des plateformes qui forcent leurs innovations, Meta adopte ici une fonctionnalité inventée par ses utilisateurs, popularisée par l’humour, les détournements et les auto-parodies.

Quand l’audience joue avec l’algo… l’algo finit par jouer avec l’audience.

Un futur où l’on parle vraiment à nos algorithmes ?

C’est le sous-texte de ce test : Meta prépare un futur où l’on dialogue avec les systèmes de recommandation, où l’on exprime des envies, des besoins, des refus — comme on paramètre un assistant IA.

En clair : Threads veut rendre l’algorithme… conversable.

Une tendance cohérente avec la vague actuelle d’IA générative, où les interfaces deviennent plus naturelles et plus proches de la langue humaine.