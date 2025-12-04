Accueil » One UI 8.5 : Samsung prépare sa mise à jour la plus ambitieuse depuis… très longtemps

Fuites massives, refonte des outils IA, renaissance de Bixby et nouvelles fonctions système : voici tout ce que promet One UI 8.5. Si l’on en croit un changelog fraîchement divulgué, Samsung s’apprête à livrer l’une de ses plus grosses mises à jour logicielles intermédiaires depuis le lancement de One UI.

One UI 8.5, attendu officiellement avec les Galaxy S26 en janvier 2026, semble bien décidé à redéfinir les bases — notamment grâce à une déferlante de nouveautés Galaxy AI.

Galaxy AI passe au niveau supérieur

Le plus gros morceau ? Une nouvelle fonctionnalité pour Galaxy AI de génération d’images IA en continu, intégrée à Photo Assist. Au lieu de sauvegarder chaque variation manuellement, One UI 8.5 te proposera de générer plusieurs déclinaisons IA d’une même photo, puis de feuilleter tout l’historique de création comme dans une timeline créative.

Une approche beaucoup plus fluide — et beaucoup plus ambitieuse — qui s’inspire très clairement des outils Gemini en test chez Google.

One UI 8.5 ajoutera aussi des ajustements de scènes, des modifications d’objets, ou encore des retouches fines directement dans la galerie, sans export, sans détour.

Samsung cherche manifestement à transformer Galaxy AI en assistant visuel complet, et pas juste un gadget.

Bixby, le retour inattendu

On ne s’y attendait plus : Bixby revient… et revient fort. Selon la fuite, l’assistant profitera de meilleure compréhension conversationnelle, d’une navigation intelligente dans les réglages, d’une mémoire contextuelle au sein de l’app, et uneprésence omniprésente à travers les apps.

En clair, Samsung veut repositionner Bixby dans la bataille des assistants nouvelle génération, face à Gemini Live et Siri Intelligence.

Un pari audacieux — mais nécessaire.

Partage de stockage : un « cloud Galaxy » sans cloud

One UI 8.5 inaugure Storage Share, une nouveauté discrète… mais potentiellement révolutionnaire. Le principe, accéder aux fichiers de ton téléphone, ta tablette ou ton PC depuis l’application Mes Fichiers du smartphone.

Pas besoin d’envoyer vers un cloud externe : c’est l’écosystème Galaxy lui-même qui devient ton espace de stockage unifié. Samsung joue ici une carte très « Apple », voire encore plus poussée.

Nouvelles actions rapides et options multimédias

En outre, OneUI 8.5 devrait se vanter de raccourcis intelligents : dépose une icône sur ton écran d’accueil pour mettre en miroir instantanément ton smartphone sur une TV. De plus, Auracast devrait être grandement amélioré avec une meilleure stabilité pour le partage audio. Et enfin, Voice Broadcast diffusera ta voix vers des récepteurs Auracast — idéal pour cours, démos ou présentations.

Samsung continue d’étendre l’écosystème audio autour du LE Audio et de la diffusion multi-points.

Refonte totale des réglages de batterie

One UI 8.5 revoit entièrement la section Batterie avec un nouvel affichage plus clair, de meilleures estimations, des informations de charge plus lisibles, un mode Économie d’énergie personnalisable, et un mode Maximum plus strict, pensé pour les urgences.

Une refonte visuelle et fonctionnelle attendue depuis longtemps.

Et, ce n’est pas tout. One UI 8.5 apporte aussi plus d’options pour le Panneau rapide, un enregistrement partiel de l’écran, des améliorations pour diverses applications Météo, Santé, Confidentialité et sécurité, et le Partage rapide, et de nouveaux outils d’accessibilité.

La mise à jour ressemble davantage à une One UI 9 en préversion qu’à une mise à jour intermédiaire.

Le programme bêta arrive : une mise à jour charnière

La bêta publique devrait débuter le 8 décembre, avant le déploiement global début 2026. Et pour la première fois depuis longtemps, une mise à jour One UI fait l’effet d’une évolution majeure — pas d’un simple ajustement esthétique.

One UI 8.5 pourrait même servir de brouillon officiel pour Android 17, attendu l’an prochain.

Samsung prépare clairement le terrain pour une nouvelle génération d’outils IA profondément intégrés au système.