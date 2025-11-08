Accueil » One UI 8.5 : la nouvelle fonction « Priority Notifications » pour la fin du chaos

Les notifications sont devenues un vrai cauchemar pour beaucoup d’utilisateurs Android. Entre les messages importants noyés sous des alertes de jeux, d’applis shopping ou d’actus, il devient difficile de faire le tri. Samsung veut justement s’attaquer à ce problème dans One UI 8.5, grâce à une nouvelle fonction baptisée « Priority Notifications » — et, cette fois, elle fonctionne vraiment.

Selon un nouveau rapport, une version de test interne de One UI 8.5 montre la fonctionnalité en action.

Déjà apparue dans une fuite précédente (mais inactive), elle est désormais opérationnelle et montre comment Samsung veut hiérarchiser les notifications.

Comment fonctionne « Priority Notifications » dans One UI 8.5 ?

La description intégrée au système indique : « Identifie les notifications qui peuvent être importantes et les place au-dessus des autres pour ne pas les manquer ».

Concrètement, le système :

utilise un traitement IA local (on-device) pour analyser le contenu et la source des alertes,

met en évidence les notifications importantes avec un léger effet lumineux et un dégradé façon Galaxy AI,

les empile tout en haut du panneau de notifications.

Et bonne nouvelle : l’utilisateur choisit lui-même quelles applications peuvent bénéficier de ce traitement prioritaire. Ce n’est donc pas une fonction « tout ou rien ». Samsung précise également que tout le traitement reste sur l’appareil — aucune donnée personnelle n’est envoyée à ses serveurs.

Pourquoi c’est important ?

La surcharge de notifications est un problème universel. Combien de fois avez-vous raté un message crucial, enfoui sous trois rappels d’applis ou une promo inutile ? Samsung tente ici un juste équilibre entre l’IA prédictive, qui détermine ce qui compte pour vous, et le contrôle manuel, pour éviter les erreurs de priorisation.

C’est une approche hybride :

Google Pixel propose déjà les « Conersations prioritaires », où l’on marque manuellement des contacts importants.

Apple iOS préfère cacher le bruit via les « Modes de concentration » et le « Résumé programmé ».

Samsung, lui, choisit de remonter le signal plutôt que de cacher le bruit.

Quand sera-t-elle disponible ?

Initialement, un programme bêta devait débuter fin novembre, mais il semble avoir été repoussé. La version stable de One UI 8.5 est désormais attendue avec le Galaxy S26, prévu début 2026. L’idée est séduisante, mais tout dépendra de la précision de l’IA. La notion de « notification importante » varie selon les personnes : ce qu’un utilisateur juge essentiel (ex. : Slack, WhatsApp) peut être insignifiant pour un autre.

Heureusement, la possibilité de définir ses applis prioritaires sauve la mise. Sans cela, on risquerait juste de remplacer le chaos par un tri hasardeux.

« Priority Notifications » pourrait devenir l’un des ajouts les plus utiles de One UI 8.5 — à condition que Samsung dose bien son IA.

Si le système parvient à faire ressortir les vraies urgences sans fausses alertes, il pourrait enfin rendre les notifications Galaxy plus intelligentes et moins envahissantes.

En somme : une idée brillante… mais qui devra prouver qu’elle comprend vraiment ce qui compte pour vous.