iPhone 16e vs iPhone 16 : faut-il acheter maintenant ou attendre une baisse de prix ?

Apple a lancé l’iPhone 16e quelques mois après la sortie de la gamme iPhone 16, en tant que modèle le plus abordable. Mais avec l’iPhone 17 attendu dans quelques jours, une question se pose : vaut-il mieux acheter l’iPhone 16e tout de suite, ou patienter pour obtenir l’iPhone 16 à prix réduit ?

iPhone 16e : l’entrée de gamme de la nouvelle génération

L’iPhone 16e vise à rendre plus accessible l’écosystème Apple :

Design identique à l’iPhone 16

Performances solides sous iOS 18

Support logiciel longue durée

Mais des compromis existent :

Pas de Dynamic Island

Écran moins avancé

Module photo simplifié

C’est une bonne option si vous cherchez un iPhone récent au prix le plus bas, mais il ne remplace pas un vrai flagship.

iPhone 16 : bientôt moins cher

Apple suit une stratégie bien connue. Lorsqu’une nouvelle gamme sort, le modèle standard de l’année précédente reste en vente avec une baisse de prix officielle. Exemple : l’iPhone 15 a vu son prix chuter à l’arrivée de l’iPhone 16.

Avec l’arrivée de l’iPhone 17 le 9 septembre, il est quasiment certain que l’iPhone 16 bénéficiera d’un rabais. Ajoutez à cela les promos des revendeurs tiers, et il deviendra rapidement une option bien plus intéressante que le 16e.

Patienter est le meilleur choix

Si vous hésitez entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16, la meilleure stratégie est d’attendre la sortie de l’iPhone 17.

L’iPhone 16e reste correct, mais limité par ses concessions.

L’iPhone 16 deviendra plus abordable, tout en offrant un vrai flagship avec plus de fonctionnalités et une meilleure longévité.

En clair : à moins d’avoir un besoin urgent, mieux vaut patienter quelques semaines pour profiter d’un iPhone 16 à prix réduit.