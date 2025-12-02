Accueil » Steam Machine : Jsaux dévoile des écrans frontaux e-ink et LCD pour personnaliser la console-PC !

La Steam Machine fait rêver une partie de la communauté PC : un hybride entre console de salon et machine de jeu complète, reprenant l’esprit du Steam Deck mais dans un format desktop. Et déjà, l’écosystème d’accessoires se met en marche — notamment Jsaux, qui veut pousser la personnalisation encore plus loin.

L’accessoiriste vient d’annoncer travailler sur des écrans frontaux interchangeables spécialement conçus pour l’emplacement prévu sur la façade de la Steam Machine.

Une zone physique pensée pour être modulaire… mais que Valve n’avait, à la base, pas prévu d’équiper d’un écran sur la version commerciale.

Jsaux compte bien changer ça.

Jsaux x Steam Machine : Un accès direct à l’âme de la machine

Valve avait montré lors de démonstrations internes quelques prototypes équipés d’un affichage basse consommation sur la façade — un clin d’œil aux interfaces “statut système” des old-school PC moddés.

Mais, rien de tel pour le modèle grand public.

Jsaux, lui, veut en faire un accessoire plug-and-play, parfaitement ajusté au châssis de la Steam Machine :

pas de bricolage,

pas d’impression 3D,

pas de câbles à souder,

un écran prêt à l’emploi.

Pour beaucoup, c’est exactement le type d’audace modulaire qui donne son charme à cette machine.

E-ink ou LCD : deux visions, deux usages

Avant de se lancer, la marque a sondé la communauté sur son subreddit officiel. Résultat : trois options initiales — e-ink, dot-matrix et LCD — mais deux finalistes seulement :

Option 1 : l’écran e-ink :

Ultra basse consommation

Parfait pour un affichage permanent

Style “badge digital” minimaliste

Idéal pour des images statiques (logo de jeu, température CPU, statut réseau…)

Option 2 : l’écran LCD couleur :

Plus énergivore

Permet un affichage dynamique et animé

Personnalisation totale : widgets, monitoring système, mini interface…

Peut-être un écran secondaire si Valve le permet (Jsaux ne confirme pas encore)

L’option dot-matrix n’a finalement pas été retenue.

Jsaux, un acteur désormais incontournable du gaming PC

Après des accessoires très aboutis pour le Steam Deck ou le Switch, Jsaux s’est imposé comme une valeur sûre du hardware “parallèle”. Le fait qu’il saute aussi vite sur la Steam Machine n’a donc rien d’étonnant : la marque sent les bons coups — et cet espace frontal customisable en est clairement un.

Le gros point d’interrogation reste l’utilisation réelle :

écran d’informations système seulement ?

véritable mini-monitor externe ?

support d’applications tierces ?

Jsaux ne s’engage pas… mais si l’écran LCD peut fonctionner comme un second affichage, la proposition deviendrait franchement irrésistible.

Prix, disponibilité : mystère… mais le calendrier donne un indice

Aucune date ni tarif pour l’instant. Mais, le timing de l’annonce est révélateur : Jsaux veut clairement être dans les starting-blocks au moment du lancement officiel de la Steam Machine.

La marque ne veut pas rater l’explosion des mods et accessoires autour de ce nouveau hardware — une niche prête à devenir un véritable marché.

La Steam Machine n’est pas encore sortie que Jsaux prépare déjà son premier gros accessoire phare : un module d’affichage frontal conçu pour sublimer la machine et offrir aux joueurs un niveau de personnalisation inédit.

Un écran statique e-ink pour les puristes ? Un LCD dynamique pour transformer la façade en mini-dashboard ?

Dans les deux cas, Jsaux semble prêt à faire de la Steam Machine un terrain de jeu pour les amateurs de modding accessible — sans tournevis ni fer à souder.