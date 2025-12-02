Accueil » Le CEO de Xiaomi prédit la fin des employés : plus d’humanoïdes que d’humains en usine

Pour Lei Jun, fondateur et CEO de Xiaomi, l’avenir industriel se joue maintenant — et l’intelligence artificielle en sera le moteur central.

Dans un entretien accordé au Beijing Daily, le patron du géant chinois a livré une vision sans ambiguïté : l’IA n’est plus un outil périphérique, mais « la force qui va reconstruire l’ensemble du paysage industriel ».

Et, selon lui, les usines de demain compteront davantage d’humanoïdes que d’employés humains.

L’exemple Xiaomi : quand une tâche de 20 secondes passe à 2 secondes

Lei Jun prend pour exemple l’une des opérations les plus critiques de son usine de véhicules électriques : l’inspection des pièces de fonderie.

Jusqu’à récemment, ces contrôles étaient effectués à l’œil humain — un processus lent, imparfait et soumis à la fatigue.

Aujourd’hui, un système de rayons X couplé à un modèle de vision IA réalise l’opération en deux secondes.

Résultat :

10× plus rapide,

5× plus précis qu’un opérateur humain,

une fiabilité qui change l’économie de toute une ligne de production.

Pour Lei, ce n’est qu’un avant-goût de ce que l’IA peut apporter lorsque son rôle est repensé au niveau des processus fondamentaux, et pas seulement des outils ou logiciels périphériques.

Un marché industriel à mille milliards… mais impossible à conquérir seul

Lei Jun estime que cette transformation pourrait ouvrir un nouveau marché industriel à mille milliards de yuans (≈ 121 milliards d’euros).

Mais, il avertit : aucune entreprise, même parmi les géants technologiques, n’aura la capacité de maîtriser seule toute la chaîne — infrastructure, modèles, données, robotique, automatisation, capteurs…

L’avenir se construira autour d’écosystèmes collaboratifs, où plusieurs acteurs mutualisent compétences et technologies pour industrialiser l’IA à grande échelle.

Les humanoïdes, dans les usines d’ici 5 ans — puis dans les foyers

L’une des prédictions les plus marquantes du CEO : « Dans cinq ans, les humanoïdes seront déployés à grande échelle dans nos usines ». Ces robots remplaceront progressivement les opérateurs humains sur de nombreuses tâches d’assemblage, de manutention et de contrôle. Et ce n’est, selon lui, « que la première étape ».

Car le marché réellement colossal ne se trouve pas dans l’industrie, mais dans les foyers. Les humanoïdes domestiques devront gérer des environnements plus complexes, répondre à des exigences de sécurité plus strictes, et interagir de manière beaucoup plus naturelle et intuitive.

C’est un futur que Xiaomi prépare déjà — discrètement, mais résolument.

Ne plus dépendre du travail à bas coût : l’avertissement de Lei Jun

Le CEO exhorte l’industrie chinoise, et particulièrement celle basée à Pékin, à sortir du modèle basé sur la main-d’œuvre bon marché. Selon lui, seule une montée en gamme massive — IA, robotique, automatisation intelligente — permettra de préserver la compétitivité à long terme.

La Chine est déjà en tête dans plusieurs segments de la smart manufacturing. Mais, Lei insiste : la course mondiale s’accélère et l’intelligence industrielle sera le véritable champ de bataille économique de la décennie.

Xiaomi, déjà bien engagé dans la robotique humanoïde

Xiaomi avait présenté CyberOne, son premier humanoïde, en 2022 — initialement comme une démonstration technologique. Depuis, la marque a intensifié ses investissements dans l’IA générative, la robotique et l’automatisation avancée, dans le sillage de son entrée dans le marché des véhicules électriques.

Cette convergence IA + robotique + automobile place Xiaomi dans une position unique pour construire les « usines intelligentes » de demain.

Une vision ambitieuse — mais réaliste

Lei Jun ne décrit pas une science-fiction futuriste, mais une évolution déjà en marche. Les bénéfices industriels de l’IA sont mesurables, et les humanoïdes progressent à un rythme inédit.

D’ici 2029–2030, si la trajectoire se confirme, les usines pourraient entrer dans une nouvelle ère :

davantage de robots que d’ouvriers sur certaines lignes,

un contrôle qualité piloté par l’IA,

une production presque entièrement autonome,

et l’émergence d’un nouveau marché mondial mêlant robotique personnelle, assistance domestique et automatisation.

Xiaomi veut être l’un des architectes de ce futur — et Lei Jun continue de marteler que la fenêtre pour le construire se referme très vite.