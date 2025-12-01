Accueil » Google Maps déploie Gemini : une nouvelle ère de navigation plus naturelle et plus intelligente

Google commence à activer progressivement Gemini dans Google Maps, et l’intégration s’annonce comme l’une des plus importantes refontes de l’assistant depuis la disparition programmée de Google Assistant.

L’indice visuel est simple : si tu vois encore l’icône du micro, rien de nouveau. Si l’icône se transforme en logo Gemini bleu scintillant, l’IA nouvelle génération est arrivée.

Et avec elle, Google Maps gagne une panoplie de fonctions nettement plus naturelles… et une navigation repensée.

Gemini remplace Google Assistant dans Maps : un copilote complet

Gemini devient l’unique moteur de commande vocale dans toutes les formes de navigation : voiture, transport en commun, vélo, marche.

L’invocation reste la même,« Hey Google », sauf qu’en coulisses, ce n’est plus l’ancien assistant qui répond.

Commandes de navigation classiques :

« Retour à la maison »

« Arrêter la navigation »

« Ajouter un arrêt »

« Éviter les péages »

« Désactiver le guidage »

« Afficher les itinéraires alternatifs »

Informations sur ton trajet :

« Quel est mon prochain virage ? »

« Quand arriverai-je ? »

« Quel temps fait-il à destination ? »

« Quel est mon prochain arrêt ? »

Signaler un problème sur la route :

« Circulation dense »

« Travaux en cours »

« Panne de voiture provoquant des embouteillages »

Recherche conversationnelle : Gemini devient ton guide perso

C’est dans la recherche que Gemini révèle sa vraie valeur. Tu peux maintenant demander : « Trouve-moi un café près de ma destination qui sert du tiramisu » ou « Quel est le plat le plus populaire sur le menu ? ». Ces requêtes complexes dépassent largement les capacités de l’ancien Assistant.

Gemini comprend le contexte, affine les résultats, propose d’ajouter un stop, et peut même répondre à des questions sur ton lieu d’arrivée.

Appeler, envoyer un message, gérer sa musique : tout passe par Gemini

« Appeler maman »

« Envoyer un SMS à Larry »

« Jouer du jazz »

« Écouter de la musique sur Spotify »

Gemini peut également aller piocher dans d’autres apps : lire tes mails, te dire ton prochain rendez-vous, etc.

La vraie révolution : la navigation basée sur des repères

Et c’est peut-être la meilleure nouveauté. Google Maps va enfin cesser de dire : « Tournez à droite dans 500 mètres ». Et commencer à dire : « Tournez à droite après le restaurant Thai Siam ». Oui, comme Apple Plans, qui excelle depuis longtemps dans ce domaine.

Google va encore plus loin grâce à l’IA :

Les repères seront choisis automatiquement

Les bâtiments peu visibles ou insignifiants seront filtrés

Les repères apparaîtront aussi visuellement sur la carte pendant la navigation

Les repères pourront concerner des lieux commerciaux, pas seulement les feux/stop

Une navigation plus naturelle, moins mentale, plus intuitive — surtout dans les environnements urbains complexes.

Disponibilité : toujours en déploiement, aucune date fixe

Google avait promis une activation « dans les prochaines semaines » dès début novembre. Pour l’heure, ni les Pixel sous Android 16 QPR2, ni les iPhone sous iOS 26.2 bêta ne semblent servir de référence : l’activation est côté serveur et progressive.

Si ton application n’affiche pas encore Gemini, ce n’est donc pas anormal.

Avec Gemini, Google Maps devient plus conversationnel, réduit les frictions pendant la conduite, comprend mieux les intentions complexes, et se rapproche de la navigation humaine (« après le bâtiment rouge », « après le café »). Il s’agit d’un tournant important : Google va converger vers une navigation plus visuelle, plus prédictive et plus contextuelle.