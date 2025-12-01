Accueil » Le Honor Magic 8 Pro est lancé mondialement avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor poursuit son offensive internationale en lançant officiellement le Magic 8 Pro hors de Chine. Une arrivée très attendue : le modèle est l’un des premiers au monde à tourner sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le nouveau processeur star de Qualcomm.

Bonne nouvelle : la version globale reprend presque intégralement la fiche technique musclée du modèle chinois — hormis deux ajustements autour de la batterie.

Un changement minime… mais notable : batterie et charge revus à la baisse

Les deux versions restent très proches, mais Honor a dû revoir discrètement deux paramètres clés pour le marché global :

Batterie & charge

Chine : 7 200 mAh + charge filaire 120 W

Global : 7 100 mAh + charge filaire 100 W

Sans changement : charge sans fil 80 W

La baisse est légère, probablement liée aux normes d’exportation et certifications internationales. En pratique, cela ne devrait pas bouleverser l’excellente endurance du Magic 8 Pro.

Design & écran : Honor mise toujours sur une expérience ultra premium

Le Magic 8 Pro embarque un écran LTPO OLED 6,71’’, 1.5K (1 256 x 2 808 px), rafraîchissement 120 Hz, et surtout un pic HDR de 6 000 nits. C’est l’un des écrans les plus lumineux jamais intégrés dans un smartphone, idéal pour le contenu HDR et l’usage en extérieur.

Sous le capot, Honor a tout misé sur le flambant neuf Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné du GPU Adreno 840. Un duo pensé pour une puissance CPU inédite, une stabilité thermique accrue, des performances gaming plus constantes, et une IA embarquée qui accélère l’ensemble de l’interface MagicOS 10 (Android 16).

Le Magic 8 Pro propose jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, de quoi tenir plusieurs années sans compromis.

Photo : un trio de capteurs taillé pour la polyvalence (et les longues focales)

Honor continue d’investir dans le zoom périscope, un segment où la marque est régulièrement saluée. Le module arrière est composé d’un téléobjectif de 200 mégapixels, 1/1.4’’, zoom optique 3,7x, jusqu’à 100x numérique, d’un capteur principal de 50 mégapixels, 1/1.3’’, stabilisation CIPA 5.5 et d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels.

En façade, le Magic 8 Pro se vante d’un capteur de 50 mégapixels et d’un capteur 3D ToF pour le déverrouillage avancé et les effets de profondeur.

Un ensemble haut de gamme, conçu pour rivaliser directement avec Samsung, Xiaomi et Vivo sur le segment premium.

Étanchéité extrême, connectivité au top

Le Magic 8 Pro brille aussi par ses certifications : IP68, IP69 et IP69K — ce qui en fait l’un des smartphones les plus résistants du marché. Il offre également une connectivité complète : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS complet (AGPS / GLONASS / Beidou / Galileo / NavIC), USB-C et un capteur d’empreintes ultrasonique.

Il mesure 161.15 × 75 × 8.32 mm, pour un poids de 219 g.

Tarifs & disponibilité

Marché global (ex. Malaisie)

12/512 Go : RM 4 599 (~ 962 euros)

16 Go / 1 To : RM 5 199 (~ 1 090 euros)

Couleurs : Black, Sunrise Gold, Sky Cyan

Premières livraisons : 5 décembre

Chine

Dès CNY 5 999 (~ 739 euros)

Versions : Velvet Black, Snow White, Azure Glaze, Sunrise Gold Sand

La différence de prix reste substantielle entre la Chine et les autres marchés, comme souvent chez Honor. Nous l’attendons impatiement en France !

Le Magic 8 Pro global conserve l’essentiel des atouts de son homologue chinois : l’un des meilleurs écrans du marché, une autonomie immense, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un triple module photo polyvalent et ambitieux, et une résistance extrême sous IP69K.

Les seules concessions — 100 mAh en moins et une charge filaire à 100 W — ne changent pas réellement l’identité du produit : un flagship taillé pour 2026, déjà prêt à rivaliser avec Samsung, Xiaomi, Vivo et Oppo.