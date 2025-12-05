Google Messages : l’URL YouTube disparaît des aperçus de liens

Google apporte un changement notable à la manière dont les liens YouTube apparaissent dans l’application Google Messages. Jusqu’ici, lorsqu’on envoyait un lien YouTube à un autre utilisateur Android, l’application affichait l’URL du lien, puis l’aperçu vidéo, suivi du titre, de la description et du domaine YouTube.

Mais ça, c’était avant.

Désormais : l’URL disparaît… dans la plupart des cas

Avec la nouvelle interface, si vous envoyez uniquement le lien, sans texte ajouté, l’URL n’apparaît plus du tout. À la place, on obtient un aperçu vidéo plus grand, une zone d’information plus lumineuse et plus lisible, et une mise en page plus “propre”.

Mais dès que vous ajoutez un commentaire avec le lien, l’URL réapparaît.

C’est un changement visuel important, et clairement, certains utilisateurs risquent de ne pas apprécier.

Pourquoi cette disparition risque de déplaire ?

La raison est simple : l’URL permettait d’ouvrir directement la vidéo dans l’application YouTube. Avec le nouveau système, un tap sur le lien ouvre la vidéo dans le lecteur PiP intégré à Google Messages, et il n’y a plus aucun moyen d’ouvrir directement la vidéo dans l’app YouTube depuis Messages.

Pour beaucoup, ce lecteur PiP est moins pratique : il s’ouvre d’abord en tout petit, il faut toucher la zone centrale pour passer en plein écran, puis éventuellement pivoter le téléphone. Avant, via l’URL YouTube classique, la vidéo s’ouvrait directement en plein écran dans l’application YouTube, ce qui était plus rapide.

Et oui, pour certains utilisateurs, un clic de plus suffit à créer de l’agacement.

Comment retrouver l’URL ?

Il existe deux solutions :

Ajouter un texte avec votre lien. Exemple : « Regarde ça ! » + lien YouTube > l’URL réapparaît automatiquement. Désactiver les aperçus dans Google Messages : Messages > Icône de profil > Paramètres de Messages > Aperçus automatiques > Désactiver “Afficher tous les aperçus” ou “Afficher uniquement les aperçus de liens web”

Résultat : Vous revenez à l’affichage brut du lien… mais sans aucun aperçu vidéo.

Le nouveau design apparaît dans Google Messages Beta 20251121_00_RC01.

Pourquoi Google fait-il ça ?

Probablement pour uniformiser les aperçus, donner un look plus épuré et moderne, et mettre en avant l’expérience Google Messages plutôt que d’envoyer les utilisateurs vers une autre app.

Mais cela crée un compromis : plus joli, moins pratique.

Et toi, cette suppression de l’URL, ça te gêne ?