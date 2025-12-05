Garmin inReach Mini 3 Plus : le mini-communicateur satellite devient (vraiment) smart

Garmin vient de dévoiler la troisième génération de son mini-communicateur satellite… et cette fois, l’évolution n’est pas cosmétique. Le inReach Mini 3 Plus marque la plus grosse mise à jour de la gamme : écran couleur tactile, messages vocaux, textos XXL, partage de photos… L’outil d’urgence préféré des randonneurs et aventuriers bascule enfin dans une ère plus moderne.

Mais, cette montée en gamme s’accompagne aussi d’un nouveau prix : 499,99 euros — cent euros de plus que le Mini 2 lancé en 2022.

Ce qui change vraiment : un écran tactile, enfin

C’était le point faible historique de la gamme : composer un message en tournant laborieusement des boutons, lettre par lettre… un retour au T9 version 1998.

Le inReach Mini 3 Plus corrige ça avec un écran couleur tactile, toujours utilisable avec les boutons physiques si vous portez des gants (bonne idée), une limite de messages portée à 1 600 caractères, et un confort de navigation largement amélioré.

Nouvelle ère : messages vocaux et transcriptions

Grande nouveauté inattendue : le inReach Mini 3 Plus peut désormais envoyer et recevoir des messages vocaux de 30 secondes via satellite.

Concrètement, un micro et un haut-parleur intégrés permettent d’enregistrer un message, et si vous êtes du genre discret — ou que vous ne voulez pas effrayer un chamois — vous pouvez choisir d’envoyer une transcription plutôt qu’un audio.

Un vrai bond en accessibilité, surtout en situation de froid, de stress ou de fatigue.

Partage de photos (via smartphone) : du pratique avant tout

Le inReach Mini 3 Plus n’a pas d’appareil photo, mais peut se connecter à votre smartphone via Garmin Messenger, envoyer et recevoir des photos compactées, pour partager un point de situation, un lieu précis, ou même un problème matériel à diagnostiquer. Ce n’est pas un gadget : en situation d’urgence, envoyer une image vaut souvent mieux qu’un paragraphe.

Autonomie : meilleure… malgré plus de fonctionnalités

Garmin annonce jusqu’à 350 heures avec le suivi de position toutes les 10 minutes, 95 heures en « performance messaging mode » (toutes les nouvelles fonctionnalités activées). Des chiffres solides pour un appareil plus puissant, surtout dans une catégorie où l’autonomie peut littéralement décider du sort d’une expédition.

Et la version allégée ? L’inReach Mini 3 (sans le « Plus »)

Si vous n’avez pas besoin des messages vocaux, des transcriptions, ou de l’envoi de photos… Garmin propose le Mini 3, à 449,99 euros, toujours avec écran couleur tactile et messaging satellite classique. Moins cher, plus simple, mais toujours beaucoup plus moderne qu’un Mini 2.

À ne pas oublier : l’abonnement satellite

Comme toujours avec inReach, les fonctionnalités satellite nécessitent un abonnement mensuel entre 9,99 euros et 59,99 euros selon la formule, avec des limites différentes sur le nombre de messages.

C’est la règle du jeu pour passer par le réseau Iridium.

Le communicateur satellite devient un vrai compagnon de terrain

Le Garmin inReach Mini 3 Plus coche enfin les cases que les outdoor addicts réclamaient : un écran digne de 2025, des messages plus faciles à composer, la voix, les photos, et un meilleur équilibre entre autonomie et fonctionnalités.

Le prix grimpe, oui. Mais pour les randonneurs, navigateurs, trekkeurs et explorateurs dont la sécurité dépend de leur équipement, l’évolution semble plus que justifiée.