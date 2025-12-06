Accueil » OpenAI en « code rouge » : GPT-5.2 prévu dès la semaine prochaine pour répondre à Gemini 3

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclenché en début de semaine une situation de « code rouge », demandant à ses équipes d’accélérer face à la montée en puissance de Google et d’Anthropic.

D’après plusieurs sources proches du dossier, OpenAI prépare sa première véritable riposte à Gemini 3 avec la sortie imminente de GPT-5.2.

GPT-5.2 est prêt — sortie possible dès la semaine prochaine

Selon ces mêmes sources, GPT-5.2 serait finalisé et prêt à être déployé, avec une fenêtre de lancement qui pourrait s’ouvrir dès le début de la semaine prochaine.

L’objectif est clair : combler l’écart créé par Google avec Gemini 3, le modèle dévoilé le mois dernier, qui a dominé les classements de performance et impressionné aussi bien Sam Altman qu’Elon Musk (xAI).

Le média The Information rapportait plus tôt cette semaine que Altman affirmait que le prochain modèle de raisonnement d’OpenAI était « devant Gemini 3 » dans leurs évaluations internes.

Une sortie avancée sous la pression de la concurrence

Initialement, OpenAI prévoyait de sortir GPT-5.2 plus tard en décembre. Mais face à la pression croissante — et notamment à l’accueil réservé à Gemini 3 — le calendrier a été avancé. La date actuellement ciblée par OpenAI serait le 9 décembre.

Cependant, comme souvent avec OpenAI, les dates peuvent changer à la dernière minute en raison de contraintes techniques ou de capacité serveurs, d’ajustements liés aux performances, des annonces surprises de modèles concurrents, ou de fuites qui modifient la stratégie de timing.

Il n’est donc pas exclu que la sortie soit légèrement décalée, même si « la machine est lancée ».

ChatGPT va aussi évoluer : moins de nouveautés flashy, plus de fiabilité

En parallèle du lancement de GPT-5.2, OpenAI prévoit de faire évoluer ChatGPT dans les mois à venir. Mais contrairement aux mises à jour précédentes, la priorité ne serait plus aux fonctionnalités impressionnantes, mais à la vitesse, la fiabilité, la personnalisation, et une expérience utilisateur plus cohérente.

Toujours selon les sources, ce code rouge vise à repositionner ChatGPT dans une compétition devenue extrêmement agressive.