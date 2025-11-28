L’iPhone 17 et le cycle d’upgrade post-Covid propulsent Apple

Le marché du smartphone n’a pas connu un tel pivot depuis plus d’une décennie.

Samsung règne sur le marché mondial depuis si longtemps que cela semblait devenu une loi immuable du secteur. Pourtant, selon les dernières prévisions de Counterpoint Research, cette domination touche à sa fin… et plus vite qu’on ne l’imaginait.

Samsung recule, Apple accélère

D’ici la fin de 2025, Apple devrait reprendre la première place mondiale — un titre que la firme n’a plus détenu depuis 2011.

Les chiffres sont sans appel :

Croissance du marché global en 2025 : +3,3 %

Croissance attendue des ventes d’iPhone : +10 %

Croissance attendue de Samsung : +4,6 %

Résultat : Apple grimperait à 19,4 % de parts de marché, juste assez pour passer devant Samsung.

Et, selon Counterpoint, ce n’est pas un simple aller-retour. Apple resterait leader mondial jusqu’en 2029, au minimum.

Pourquoi l’iPhone reprend soudain autant de terrain ?

1. L’effet iPhone 17 : une série qui cartonne partout — même en Chine

Apple retrouve des couleurs en Chine, l’un des marchés les plus compliqués pour les marques occidentales ces dernières années.

L’iPhone 17 y performe bien mieux que prévu, drainant une clientèle premium en quête de stabilité et de services.

2. La vague d’upgrades post-pandémie

Les smartphones achetés entre 2020 et 2021 arrivent en fin de cycle : écrans fissurés, batteries fatiguées, performances qui déclinent…

Des centaines de millions d’utilisateurs entrent simultanément en phase de renouvellement. Apple est parfaitement positionné pour capter cette vague.

3. L’écosystème reconquiert via le reconditionné

Entre 2023 et mi 2025, 358 millions d’iPhone d’occasion ont été vendus dans le monde.

Et l’effet est clair : quand un utilisateur entre dans l’écosystème Apple via un appareil reconditionné… il reste très majoritairement chez Apple pour son prochain achat.

Cette « seconde vie » des iPhone devient une véritable machine d’acquisition.

Le futur : 2026–2029, l’offensive totale d’Apple

Les projections ne misent pas seulement sur le succès actuel, mais sur ce qui arrive :

2026 : l’iPhone Fold, le premier iPhone pliable devrait enfin débarquer. Un coup direct porté à Samsung sur son terrain de prédilection.

iPhone 17e : le remplaçant de l’iPhone SE. Plus abordable, potentiellement plus fin, pensé pour les marchés émergents. Un produit qui pourrait élargir l’audience d’iOS.

2027 : redesign majeur de l’iPhone. Les cycles de design d’Apple durent souvent 3–4 ans. Le prochain grand reboot visuel arrive, et l’industrie va suivre.

Que signifie ce renversement ?

Samsung perdrait sa couronne pour la première fois depuis 14 ans, malgré une gamme Galaxy S25 forte et une présence solide sur le segment premium.

Mais, Apple a deux armes imparables : un écosystème qui fidélise comme aucun autre, et un alignement parfait avec le cycle de renouvellement mondial.

Si les chiffres de Counterpoint s’avèrent exacts, 2025 restera dans l’histoire, comme l’année où Samsung a rendu le trône — et où Apple a commencé un règne encore plus long.