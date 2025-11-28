HMD prépare son tout premier laptop : un Chromebook 2-en-1 nommé HMD Book CS-1 Flip

HMD, l’entreprise qui a repris l’activité mobile de Nokia avant de lancer ses propres smartphones sous la marque HMD, semble prête à entrer dans un nouveau segment inattendu : les ordinateurs portables.

Selon une fuite publiée sur X par @smashx_60, la société travaillerait sur son premier PC : le HMD (Chrome)Book CS-1 Flip, un Chromebook convertible équipé d’une charnière à 360° et d’un écran tactile — un format similaire aux gammes « Flip » bien connues d’ASUS ou aux Yoga de Lenovo.

Un vrai 2-en-1 façon Chromebook Flip

Le nom « Flip » indique clairement qu’il s’agit d’un appareil convertible pouvant être utilisé :

en mode laptop,

en mode tablette,

en mode tente ou chevalet pour la vidéo.

Ce serait un positionnement cohérent avec les efforts récents de HMD pour élargir son catalogue au-delà des téléphones : tablettes HMD, accessoires audio, services… mais c’est la première fois que la marque s’attaquerait au marché informatique sous son propre nom.

À noter : il y a bien eu des « Nokia PureBook », mais ils étaient fabriqués par un licencié tiers — pas par HMD directement. Cette fois, il s’agirait d’un produit entièrement HMD.

Quelques détails techniques… et beaucoup de zones d’ombre

La fuite mentionne un point important : le HMD CS-1 Flip serait équipé d’un processeur Intel. C’est notable, sachant que beaucoup de Chromebooks d’entrée de gamme utilisent aujourd’hui des puces ARM MediaTek (Kompanio), voire des SoC Snapdragon.

On ignore encore la taille de l’écran, le modèle exact du processeur Intel, la quantité de RAM, les configurations de stockage, la gamme de prix envisagée, et le public cible (éducation ? entrée de gamme ? milieu de gamme ?).

HMD devra aussi affronter un marché Chromebook très compétitif dominé par Acer, Asus, Lenovo ou encore Samsung, des marques bien implantées depuis des années.

Un lancement peut-être proche

Même si HMD n’a rien officialisé, un leak contenant un nom de produit complet laisse généralement penser que le développement est déjà bien avancé. Il est probable que d’autres informations fuitent bientôt — voire une annonce officielle dans les prochains mois.

Si confirmé, ce Chromebook marquerait la plus grande diversification de HMD depuis son virage vers une marque indépendante, après des années centrées sur Nokia.