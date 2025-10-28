Accueil » iPhone 20 : Apple préparerait un capteur photo révolutionnaire pour les 20 ans de l’iPhone

Apple semble vouloir marquer le coup pour le 20e anniversaire de l’iPhone, prévu en 2027. Selon une nouvelle fuite, la firme de Cupertino travaillerait sur une nouvelle technologie de capteur photo pour son iPhone 20, entièrement conçue en interne, qui pourrait bouleverser les performances photo de ses futurs smartphones.

iPhone 20 : Un capteur « LOFIC » développé par Apple

D’après une publication sur le blog coréen Naver, Apple intégrerait à la série iPhone 20 un capteur LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) fabriqué par ses propres équipes.

Cette technologie permettrait de capturer des images avec une plage dynamique bien plus large que celle des modèles actuels, rapprochant les performances des iPhone de celles des caméras de cinéma haut de gamme.

Concrètement, le capteur LOFIC peut stocker l’excès de lumière captée par chaque pixel, sans générer de bruit numérique, ce qui améliore la précision des détails dans les zones très lumineuses et très sombres d’une même photo.

Apple veut rattraper son retard face aux marques chinoises

Cette avancée permettrait à Apple de revenir dans la course face aux fabricants chinois comme Xiaomi (Xiaomi 17 Pro), Huawei (Pura 80 Ultra) et Honor (Magic 6 Ultimate), qui utilisent déjà des capteurs LOFIC sur leurs modèles haut de gamme.

En 2026, OPPO et Vivo devraient eux aussi adopter la technologie grâce aux capteurs Sony LYT-838 et LYT-910, prévus pour l’année prochaine. Samsung, en revanche, n’aurait pas encore prévu d’intégrer de capteurs LOFIC, malgré les difficultés rencontrées sur la gamme Galaxy S26.

Cela pourrait marquer un rare cas où Apple devance Samsung sur le plan technologique.

Un 20e anniversaire sous le signe de l’innovation

Si ces informations se confirment, le lancement de l’iPhone 20 pourrait être l’un des plus marquants de l’histoire du produit. Après plusieurs années d’améliorations progressives, Apple semble prête à réinventer son matériel photo, en rompant avec sa dépendance envers Sony pour développer son propre capteur maison.

Les iPhone n’ont jamais eu de mauvaises caméras, mais ils ne dominent plus le marché depuis quelque temps. Si ce nouveau capteur « made by Apple » peut changer la donne, ce serait une manière idéale de célébrer deux décennies d’innovation.