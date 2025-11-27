Accueil » Poco lance les tablettes Poco Pad X1 et Pad M1 à partir de 329 dollars

Poco lance les tablettes Poco Pad X1 et Pad M1 à partir de 329 dollars

iPhone Fold : un prix choc de 2 399 dollars se précise — Apple prépare le pliable le plus cher du marché

Après avoir secoué le marché des smartphones avec les Poco F8 Ultra et Poco F8 Pro dévoilés hier, POCO enchaîne avec deux nouvelles tablettes qui viennent compléter une gamme en pleine expansion : la POCO Pad X1, plus premium, et la POCO Pad M1, pensée pour offrir un excellent rapport qualité-prix.

Deux diagonales ambitieuses, des écrans haute résolution, des puces Snapdragon 7 Series et des batteries gigantesques : POCO ne cherche pas à jouer petit. Voici tout ce qu’il faut savoir.

POCO Pad X1 : une vraie tablette « quasi-premium » à prix contenu

La Poco Pad X1 se distingue immédiatement par son écran 11,2 pouces 3.2K (3200 × 2136), rafraîchissement 144 Hz, HDR adaptatif et 800 nits de luminosité. Les bordures restent visibles, mais discrètes. Le châssis en aluminium affiche seulement 6,18 mm d’épaisseur pour 500 g, un design fin mais solide.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 7+ Gen 3, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 8 850 mAh, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, une caméra arrière de 13 mégapixels et 8 mégapixels en façade, du WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, et stylet compatible.

Pas une tablette « flagship », mais clairement taillée pour le gaming modéré, le multitâche et les usages avancés.

POCO propose aussi deux accessoires vendus séparément : le Floating Keyboard (199 dollars) et le Xiaomi Focus Pen (99 dollars).

POCO Pad M1 : plus grande, plus endurante et plus abordable

La Poco Pad M1 opte pour une autre philosophie : un écran IPS LCD 12,1 pouces, 2,5K, 120 Hz, 500 nits, et surtout une batterie monstrueuse de 12 000 mAh — l’un des plus gros accumulateurs du marché sur une tablette grand public.

Parmi les caractéristiques clés, citons un Snapdragon 7 s Gen 4 offrant des performances proches du 7+ Gen 3 selon les benchmarks, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un support microSD jusqu’à 2 To, une charge rapide de 33 W et une charge inversée de 27 W, 4 haut-parleurs compatibles Hi-Res et Dolby Atmos, une prise jack de 3,5 mm et une caméra de 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière.

Une option parfaite pour le multimédia, les cours, le télétravail et les longues sessions de streaming grâce à son autonomie surdimensionnée.

POCO propose également un Keyboard Cover (99 dollars) et un Focus Pen (69 dollars).

Prix et disponibilité

Les deux tablettes tournent sous HyperOS 3, et sont proposées en bleu ou gris. La POCO Pad X1 est vendue au prix de 399 dollars, tandis que la POCO Pad M1 arrive au prix de 329 dollars.

Avec ces deux produits, POCO couvre quasiment tout le segment « tablette abordable/tablette premium sous 400 dollars ». La Poco Pad X1 mise sur la puissance, la finition et l’écran ultrafluide. La Pad M1 attaque sur l’endurance, le format plus grand et le rapport qualité-prix imbattable.

Dans un marché où les bonnes tablettes sous Android sont souvent rares ou trop onéreuses, POCO vient de poser deux pions très sérieux.