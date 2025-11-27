Accueil » Huawei accélère : le Mate X7 fonce déjà vers un lancement mondial pour défier le Galaxy Z Fold 7

Huawei accélère : le Mate X7 fonce déjà vers un lancement mondial pour défier le Galaxy Z Fold 7

Huawei accélère : le Mate X7 fonce déjà vers un lancement mondial pour défier le Galaxy Z Fold 7

Huawei ne perd pas une seconde. À peine dévoilé en Chine, le Mate X7 s’apprête déjà à parcourir le monde. Pas de délai, pas de stratégie d’attente, pas de lancement échelonné : le constructeur a confirmé dans la foulée un événement international dédié, preuve qu’il est désormais prêt à affronter Samsung sur son terrain… et au grand jour.

Un message clair : le Mate X7 ne sera pas réservé au marché chinois.

Un timing inédit : Huawei veut frapper vite — et fort

D’ordinaire, Huawei (comme la plupart des marques chinoises) laisse quelques semaines, voire quelques mois, avant d’exporter ses nouveaux modèles. Cette fois ? Quelques heures seulement entre la révélation en Chine et l’annonce d’un lancement global.

Le rendez-vous est fixé : le 12 décembre 2025 à Dubaï, l’un des hubs privilégiés de Huawei pour ses sorties internationales.

Une accélération qui s’explique : le marché des smartphones pliables est en pleine ébullition, et Samsung a pris de l’avance sur les marchés hors Chine. Huawei entend reprendre la parole — rapidement.

Le Mate X7 global : pas de compromis à l’horizon

Si l’on en croit les générations précédentes, le Mate X7 international sera quasiment identique au modèle chinois. Donc, sauf surprise, attendez-vous à retrouver :

la nouvelle charnière ultra-affinée, l’une des plus élégantes du marché,

le design affiné et premium,

la batterie revue à la hausse,

les améliorations internes dévoilées en Chine.

Huawei n’a laissé filtrer aucun signe d’une version “allégée” pour l’étranger. Et vu le positionnement haut de gamme du Mate X7, cela semble improbable. Le message : nous jouons dans la cour des grands, sans concessions.

Le reste de la gamme présent à Dubaï ? Mystère (pour l’instant)

Pour l’heure, seul le Mate X7 est officiellement confirmé pour la scène internationale. Mais forcément, les spéculations vont bon train :

Les Mate 80 pourraient-ils faire une apparition surprise ?

Et les nouveaux MateBook Fold ou MatePad Edge ? Peu probable : Huawei reste prudent lorsqu’il s’agit de déployer des formats expérimentaux hors de Chine.

L’événement du 12 décembre semble donc calibré pour mettre la lumière exclusivement sur le foldable phare.

Huawei veut revenir dans la conversation — mondialement

En exportant le Mate X7 aussi vite, Huawei envoie un signal très clair : la marque veut reprendre sa place dans le débat international, après plusieurs années de repli forcé sur son marché domestique.

À l’heure où Huawei domine déjà le marché foldable en Chine et menace Samsung à l’échelle globale, ce lancement accéléré ressemble à une déclaration d’intention.

Prix, disponibilité, marchés concernés

Toutes ces informations arriveront le 12 décembre. Mais une chose est sûre : Huawei entend profiter de l’élan du Mate X7 pour redevenir un acteur central du marché du pliable… au niveau mondial.