POCO F8 Ultra : le nouveau « flagship-killer » XXL qui veut bousculer Samsung et OnePlus

POCO muscle son jeu. Comme attendu, avec le POCO F8 Ultra, dévoilé aujourd’hui pour une sortie mondiale, la marque signe l’un de ses lancements les plus ambitieux : design audacieux, composants ultra-premium, partenariat audio avec Bose et une fiche technique qui pourrait faire vaciller des modèles bien plus chers.

Derrière ce Poco F8 Ultra, on retrouve en réalité le Redmi K90 Pro Max, l’un des smartphones les plus impressionnants sortis en Chine cette année. POCO lui offre un habillage plus agressif, un marketing plus frontal… et une volonté assumée de venir marcher sur les plates-bandes des flagships.

POCO F8 Ultra : Un design denim inédit — et un module photo monumental

Le POCO F8 Ultra ne ressemble à aucun autre POCO. Au dos, un énorme module photo vertical, signature de la série, les trois caméras regroupées, un flash LED, et surtout… un haut-parleur arrière indépendant, estampillé Sound by Bose.

C’est audacieux, presque provocateur. Et dans la version Denim Blue, POCO ose encore plus : un dos texturé façon « jean », sans être du tissu pour autant. Une approche esthétique qui se démarque dans un marché saturé de verres satinés et de dos satinés.

L’appareil est certifié IP68 : pluie, poussière, immersion… il encaisse.

Un écran géant de 6,9 pouces, calibré comme un vrai flagship

À l’avant, POCO ne fait pas dans la demi-mesure : dalle OLED de 6,9 pouces, résolution 1,5K, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, luminosité pouvant atteindre 3 500 nits, et une descente jusqu’à 1 nit pour la lecture nocturne.

De quoi rivaliser avec les écrans des Galaxy Ultra et des Xiaomi 17 Pro — sans en payer le prix.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: le POCO le plus puissant jamais lancé

Sous le capot, le Poco F8 Ultra embarque la puce la plus musclée de Qualcomm : Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1.

CPU, GPU, NPU… tout a été revu à la hausse. Et avec HyperOS 3 (Android 16), le système s’annonce plus fluide, plus réactif, plus cohérent.

La batterie est massive — 6,500 mAh — accompagnée d’une charge 100 W en filaire, et 50 W sans fil. C’est légèrement en dessous des 7 560 mAh du K90 Pro Max chinois, mais cela reste très au-dessus de la moyenne du marché.

Un système audio inédit : 2,1 avec haut-parleur arrière signé Bose

C’est LA nouveauté qui fera parler. Le POCO F8 Ultra est équipé d’un véritable système 2.1 composé de deux haut-parleurs (haut et bas), et un module de basses dédié à l’arrière. Bose a participé à la mise au point sonore — une première pour la gamme POCO.

On n’avait jamais vu un smartphone (hors expérimentations gaming) oser un haut-parleur dorsal indépendant. Le résultat promet d’être brutal en vidéo, en musique et en gaming.

Un trio de capteurs de 50 mégapixels très haut de gamme

POCO reprend exactement le bloc photo du Redmi K90 Pro Max — autrement dit, du très sérieux :

50 mégapixels Light Fusion 950 (capteur 1/1,31 », OIS) — le même que le Xiaomi 17

50 mégapixels periscope 5x – zoom optique, OIS, superbe en basse lumière

50 mégapixels ultra-grand-angle

En face avant on retrouve un capteur de 32 mégapixels, parfaite pour les appels vidéo et selfies détaillés. Sur le papier, c’est l’une des configurations les plus homogènes de 2025.

Prix et disponibilité : l’un des meilleurs deals de fin d’année

Le POCO F8 Ultra arrive en Noir et Bleu Denim au prix de 903 euros pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ou 833 euros pour 12 Go + 512 Go. Des offres Early Bird (jusqu’au 10 décembre 2025) existent :

699,90 euros — 12 Go + 512 Go

749,90 euros — 12 Go + 512 Go

Des tarifs qui le placent en concurrent frontal du OnePlus 15R, du Galaxy S25 FE, et même de certains modèles premium dépassant les 1 000 dollars.

Avec ce POCOF8 Ultra, la marque atteint un nouveau palier. POCO ne cherche plus seulement à offrir le meilleur rapport qualité/prix. Le POCO F8 Ultra veut montrer que la marque peut rivaliser avec les meilleurs — et parfois les dépasser.