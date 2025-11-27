Accueil » iPhone Fold : un prix choc de 2 399 dollars se précise — Apple prépare le pliable le plus cher du marché

Le suspense autour du tout premier iPhone pliable continue de se dissiper, et cette fois, c’est le prix qui fait parler. Selon une nouvelle estimation du cabinet Fubon Research, l’iPhone Fold pourrait débuter à 2 399 dollars — un tarif qui propulse immédiatement l’appareil dans la catégorie des produits « ultra-premium ».

Un positionnement agressif, même pour Apple, qui semble décidée à faire de son premier pliable une vitrine technologique plutôt qu’un produit de volume.

2 399 dollars : le prix du très haut de gamme… ou du tout premier iPhone Fold

L’estimation provient de l’analyste Arthur Liao, qui s’est appuyé sur les coûts réels des composants et la structure de marge traditionnelle d’Apple. Et la raison de ce tarif stratosphérique est simple : une avalanche de composants spécialisés et de pièces sur mesure, jamais utilisés auparavant dans un iPhone.

Selon l’analyste, l’iPhone Fold d’Apple intégrera un écran interne haut de gamme sans aucun pli visible (la grande promesse d’Apple), un nouveau mécanisme de charnière en métal liquide, extrêmement coûteux à produire, des matériaux spécifiques pour la coque, une batterie et un châssis renforcés et potentiellement le retour de Touch ID, intégré dans une zone précise du châssis

Bref : un appareil entièrement repensé autour de l’architecture du pliable — et pas une simple déclinaison d’un iPhone existant.

Pourquoi un prix aussi élevé ?

Fubon Research pointe deux facteurs majeurs :

Explosion du coût des composants premium : Le marché voit les tarifs des écrans pliables, des charnières et des matériaux spécialisés grimper en flèche. Apple veut faire entrer son pliable dans la légende, pas dans l’entrée de gamme : Les premiers prix évoqués — entre 1 800 et 2 100 dollars — paraissaient déjà élevés.

Mais Apple aurait revu ses ambitions à la hausse pour positionner l’iPhone Fold non pas comme un concurrent du Galaxy Z Fold7… mais comme un nouvel objet-luxe tech.

Et avec un prix plancher de 2 399 dollars, le message est limpide.

Face à Samsung, Huawei et OPPO : l’iPhone Fold jouera dans une autre ligue

Le pliable le plus prestigieux du marché actuellement, le Galaxy Z Fold 7, démarre à 2 102 en France (1 599 dollars de l’autre côté de l’Atlantique). Même les modèles les plus premium chez Huawei (Mate X7), OPPO ou Xiaomi restent sensiblement sous la barre des 2 000 dollars.

Si le prix de 2 399 dollars se confirme, l’iPhone Fold deviendrait le pliable le plus cher du marché, le smartphone Apple le plus cher jamais commercialisé et le premier iPhone explicitement positionné comme un produit ultra-luxueux technologique.

Un peu comme l’Apple Watch Edition… mais dans votre poche.

Ce qui justifie (peut-être) ce positionnement extrême

Car si Apple ose un tel tarif, c’est qu’elle sait qu’elle devra livrer un produit à part.

Les fuites évoquent un écran interne totalement sans pli, une première mondiale, un appareil qui, ouvert, atteindrait la taille d’un iPad mini, un châssis très fin malgré le pli, une charnière en liquid metal pour une durabilité supérieure, une architecture interne complètement repensée et des performances dignes d’un iPhone Ultra… ou plus.

Apple est obsédée par la notion de « première impression ». Pour son premier pliable, aucune erreur ne sera tolérée.

Sortie : 2026… ou 2027, si Apple décide d’attendre la perfection

Les sources oscillent entre fin 2025/2026 pour un lancement anticipé, 2027 si Apple veut encore peaufiner son écran « zero-crease ». Vu les ambitions affichées, aucun retard ne surprendrait. Apple ne propose jamais la version « premier prix » d’une nouvelle catégorie. Elle lance systématiquement le produit qui définit la catégorie.

Et ici, la stratégie est transparente : ne pas rivaliser sur les volumes avec Samsung, lancer le meilleur pliable du marché, s’emparer immédiatement du segment ultra-premium et imposer sa vision du « foldable parfait », quel qu’en soit le prix

Les fans d’Apple crient déjà : « Shut up and take my money ». Les autres grinceront des dents face au tarif. Mais quoi qu’il arrive, l’iPhone Fold va faire énormément de bruit.