Samsung brevète une charnière à double axe pour ses lunettes de réalité augmentée

Samsung accélère dans la course aux lunettes de réalité augmentée. La société vient de déposer un nouveau brevet — US 2025/0347929 A1 — décrivant un dispositif portable doté d’un mécanisme de charnière totalement repensé, destiné à offrir un meilleur confort, une meilleure stabilité et une utilisation prolongée sans gêne.

Une charnière à double axe et un système de poulies pour un ajustement optimal

Le brevet montre un mécanisme de charnière à double axe reliant la monture principale aux branches.

Samsung y utilise :

Deux axes de rotation distincts, l’un côté monture, l’autre côté branche

Des angles d’ajustement étendus, pour s’adapter facilement à différentes morphologies

Une pression réduite sur les tempes, pour un port plus confortable sur la durée

Mais, la grande nouveauté se trouve à l’intérieur : Samsung a intégré un système de câbles et de poulies dans chaque charnière.

Comment ça marche ?

Deux poulies — une à gauche, une à droite — sont reliées par un câble flexible. Lorsque l’utilisateur déplace une branche, l’autre bouge simultanément, de manière synchronisée.

Cette synchronisation mécanique permet :

une ouverture uniforme des deux branches

une meilleure stabilité sur la tête

moins de glissement lors des mouvements

une répartition plus homogène des contraintes, améliorant la durabilité de l’ensemble

Selon le brevet, cet agencement est particulièrement adapté aux interactions AR nécessitant des mouvements rapides ou réguliers.

Vers les futures lunettes AR Samsung ?

Samsung n’a pas confirmé si ce mécanisme sera intégré dans un produit commercial, mais les indices se multiplient.

D’après les rumeurs, le prochain wearable AR, identifié comme SM-O200P, serait déjà en préparation. Deux modèles seraient prévus :

2026 : un modèle sans écran, équipé de verres photochromiques type Transitions, d’un appareil photo, du Wi-Fi et du Bluetooth

2027 : un modèle avec affichage AR complet

Samsung a déjà déposé la marque Galaxy Glasses, et le produit devrait arriver aux États-Unis et sur d’autres marchés mondiaux.

Un produit co-conçu avec des marques de lunettes

Pour assurer un design à la fois fonctionnel et esthétique, Samsung travaillerait également avec des marques d’optique reconnues comme Gentle Monster et Warby Parker.

L’objectif : proposer des lunettes AR qui ressemblent à de véritables lunettes — pas à un casque high-tech encombrant.