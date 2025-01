CES 2025 : Amazfit Active 2, la montre connectée qui allie élégance et performance

Lors du CES 2025, Amazfit vient de dévoiler la Active 2, une version améliorée de sa montre connectée axée sur le suivi de la santé et du sport.

Contrairement aux bracelets santé traditionnels ou à des montres comme l’Apple Watch, la Active 2 adopte un design plus discret et élégant, disponible en deux versions : Standard et Premium.

La version Premium de la Active 2 se distingue par un boîtier en acier inoxydable, une vitre en saphir ultra-résistante et un bracelet en cuir véritable, accompagné d’un bracelet en silicone rouge pour les entraînements. La version Standard, quant à elle, conserve le boîtier en acier inoxydable et propose des bracelets en silicone rouge ou noir.

Les deux versions sont dotées d’un écran AMOLED circulaire de 1,32 pouce, offrant une luminosité impressionnante de 2 000 nits, ce qui facilite la lecture en plein soleil, une nette amélioration par rapport au modèle précédent.

Amazfit Active 2, suivi de santé précis grâce au BioTracker 6.0

La Amazfit Active 2 embarque le tout nouveau capteur BioTracker 6.0, conçu avec une configuration à deux LED pour une meilleure précision des données biométriques. Les algorithmes de suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil ont été mis à jour pour correspondre à ceux de la T-Rex 3, un modèle haut de gamme de la marque. La montre intègre également un baromètre pour mesurer l’altitude, ainsi qu’un accéléromètre et un gyroscope pour un suivi précis des mouvements et du sommeil.

Un capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions.

La Active 2 propose plus de 160 modes sportifs, incluant des options spécialisées comme le suivi des compétitions HYROX et un mode Entraînement en Force capable de reconnaître automatiquement les exercices, de suivre les répétitions, les séries et les temps de repos. Pour les amateurs de sports d’hiver, la montre offre également un suivi spécifique pour le ski. Grâce à ses cartes hors ligne avec indications détaillées et la prise en charge de cinq systèmes satellites, elle est idéale pour les randonnées et les sports en extérieur. Les directions peuvent être écoutées via le haut-parleur intégré ou un casque Bluetooth.

Autonomie, fonctionnalités connectées et gestion de la récupération

Avec une autonomie de 10 jours en utilisation normale, la Amazfit Active 2 offre une expérience durable sans avoir besoin d’être rechargée quotidiennement. La montre inclut Zepp Flow, un assistant vocal permettant de gérer des paramètres, d’organiser votre calendrier ou de répondre à des messages. Pour les utilisateurs Android, il est même possible de répondre aux messages via un clavier ou la reconnaissance vocale.

En matière de récupération, la montre propose un score de préparation quotidien basé sur la récupération physique et mentale, avec des données détaillées sur la variabilité de la fréquence cardiaque et des conseils pour optimiser votre bien-être.

Prix et disponibilité de la Amazfit Active 2

La Amazfit Active 2 sera bientôt disponible en précommande sur le site officiel d’Amazfit, avec une sortie mondiale prévue pour février. La version Standard est proposée au prix de 99,99 euros, tandis que la version Premium, plus élégante et robuste, est disponible à 129,99 euros.

Avec son design amélioré, ses fonctionnalités de suivi santé précises et ses outils dédiés aux sportifs, la Amazfit Active 2 se positionne comme un choix idéal pour ceux qui recherchent une montre connectée performante et polyvalente, tout en restant abordable. Que ce soit pour la vie quotidienne ou les aventures sportives, elle offre un excellent rapport qualité-prix.