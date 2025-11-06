Accueil » Amazfit lance la T-Rex 3 Pro 44 mm : la montre la plus robuste devient élégante

La marque Amazfit, référence mondiale des montres connectées sportives signée Zepp Health, lance une nouvelle version 44 mm de sa T-Rex 3 Pro.

Cette déclinaison reprend toutes les innovations du modèle 48 mm, mais dans un format plus discret et élégant, pensé pour les poignets fins — tout en conservant la même résistance extrême.

T-Rex 3 Pro : Design compact et matériaux haut de gamme

Parmi les caractéristiques majeures en terme de design :

Boîtier : titane de grade 5, alliant robustesse et légèreté (46,8 g seulement).

Écran : AMOLED 1,32 po, protégé par un verre saphir ultra-résistant.

Luminosité : jusqu’à 3 000 nits avec ajustement automatique, lisible même en plein soleil.

Nouveautés visuelles : deux finitions premium — Noir doré et Or arctique.

Cette version 44 mm se distingue par un châssis aminci (13,2 mm) et une lunette octogonale adoucie, pour un look plus épuré sans renoncer à la robustesse.

Une montre faite pour toutes les conditions

Conçue pour affronter les environnements extrêmes, la T-Rex 3 Pro de 44 mm résiste à des températures de -30 °C à +70 °C, une immersion jusqu’à 45 m (certifiée 10 ATM), les chocs, poussières et vibrations.

Elle embarque aussi une lampe torche LED intégrée (avec mode SOS), un Night Mode infrarouge et un Glove Mode permettant de manipuler l’écran avec des gants.

Précision et connectivité maximale

Grâce à ses 6 systèmes satellites (GPS, Galileo, etc.) et son antenne bi-polarisée, la montre assure un suivi ultra-précis des activités. Le nouveau capteur BioTracker 6.0 PPG mesure la fréquence cardiaque, la VO₂ max, la variabilité cardiaque, la charge d’entraînement et le temps de récupération, ainsi que le BioCharge Energy Score, indicateur en temps réel de l’énergie et de la fatigue.

Elle dispose également d’un haut-parleur et d’un micro pour passer des appels Bluetooth ou utiliser Zepp Flow, l’assistant vocal intelligent.

Entraînements, cartographie et écosystème ouvert

La T-Rex 3 Pro offre un support à plus de 180 modes sportifs, dont 3 modes HYROX exclusifs (Training, PFT, Race). Elle offre une compatibilité avec les accessoires Amazfit Helio Ring/Strap et les capteurs tiers. Elle embarque des cartes hors ligne (urbaines, topographiques, pistes de ski) et un guidage interactif intégré.

Enfin l’application Podcast permet d’accéder à plus de 4 millions d’épisodes téléchargeables.

Concernant l’autonomie, la montre loge une batterie d’une capacité de 500 mAh, promettant jusqu’à 17 jours d’usage mixte ou 13 h d’entraînement GPS continu. Une recharge rapide permet de passer de 0 à 100 % en moins de 2 heures.

Prix et disponibilité

La T-Rex 3 Pro de 44 mm est vendue au prix de 399,90 €.

Avec cette version 44 mm, Amazfit réussit à réconcilier robustesse et élégance. Une montre taillée pour les aventuriers comme pour les sportifs urbains — compacte, puissante et toujours prête à repousser les limites.