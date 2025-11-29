Huawei lance une batterie externe avec câble USB-C intégré

Huawei vient d’annoncer en Chine une nouvelle batterie externe pensée pour éliminer l’un des irritants les plus courants du quotidien : partir sans son câble.

La Huawei All-in-One Power Bank 66W (12 000 mAh) intègre directement un câble USB-C fixé sur le côté, tout en proposant un second port USB-C pour charger deux appareils simultanément.

Le câble est intégré — mais pas fragile

Le câble USB-C attaché est conçu pour durer. Ce dernier est renforcé, certifié pour 10 000 pliages, et toujours disponible, même dans l’urgence. Finis les déplacements où l’on découvre au dernier moment que le câble est resté à la maison.

La batterie externe mise sur une large compatibilité. Elle supporte la compatibilité Huawei SuperCharge (66W), UFCS (Universal Fast Charging Specification), PD, PPS et QC.

Elle peut également se recharger elle-même à 66W. Huawei annonce un temps de recharge complet d’environ 110 minutes.

Côté performance, un Huawei Mate 80 passe de presque 0 % à 84 % en environ 30 minutes, un résultat impressionnant pour un produit aussi compact.

Une intégration poussée avec HarmonyOS

Les utilisateurs Huawei profitent d’une fonctionnalité exclusive : le niveau de batterie de la batterie externe s’affiche directement sur le smartphone pendant la charge, sans manipulation nécessaire. Pour les autres appareils, un indicateur LED classique assure le suivi.

Format compact et poids contenu

Batterie : 12 000 mAh

Épaisseur : 15,6 mm

Poids : 236 g

Couleurs : noir, blanc

Elle reste plus fine que de nombreuses batteries externes 10 000 mAh du marché, ce qui la rend très facile à glisser dans une poche ou un sac.

Prix et disponibilité

Le prix en Chine est de 329 CNY, soit environ 40 euros. Pour la disponibilité internationale, aucune information pour le moment. Une tarification agressive qui devrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une solution compacte et fiable pour la charge rapide.

La nouvelle batterie externe de Huawei coche toutes les cases. Une solution simple, pratique et étonnamment bien placée en prix. Si elle sort à l’international, elle pourrait vite devenir un incontournable pour les utilisateurs Android — et un indispensable pour les fans de l’écosystème Huawei.