OnePlus Ace 6T : premier smartphone au monde sous Snapdragon 8 Gen 5, lancement le 3 décembre

Un nouveau monstre de puissance arrive — et il ne viendra pas seul. C’est officiel : OnePlus lèvera le voile sur son OnePlus Ace 6T en Chine le 3 décembre.

Deuxième modèle de la nouvelle génération Ace, il devient surtout le tout premier smartphone à embarquer le Snapdragon 8 Gen 5, le nouveau SoC « non-Elite » de Qualcomm présenté comme une alternative plus équilibrée, moins gourmande et moins coûteuse que l’Elite Gen 5.

Et pour marquer l’occasion, OnePlus prépare un lancement en grande pompe… avec même une édition spéciale Genshin Impact.

Snapdragon 8 Gen 5 : le premier smartphone à l’utiliser

Qualcomm avait annoncé que son processeur Snapdragon 8 Gen 5 ferait ses débuts sur le marché chinois via OnePlus. On sait désormais où : le OnePlus Ace 6T.

OnePlus revendique déjà des scores AnTuTu à 3 561 559 points, un chiffre particulièrement agressif pour un modèle orienté « value flagship ».

Le Snapdragon 8 Gen 5 promet :

+36% de performances CPU vs Snapdragon 8 Gen 3

+11 % de performances GPU

+46 % de performances IA

Une meilleure efficacité énergétique que le Elite Gen 5

Autrement dit : beaucoup de puissance, moins de chauffe, et un coût inférieur.

Une fiche technique calibrée pour les gamers

Le OnePlus Ace 6T reprend plusieurs éléments du Ace 6, dont le système Fengchi Gaming Core, optimisé pour la stabilité d’image dans les jeux gourmands, un écran OLED 165 Hz, un taux rarement vu dans cette gamme et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

L’écran serait une dalle OLED de 6,7 pouces avec une résolution 1,5K et une luminosité et fluidité au top pour le gaming et les réseaux. sociaux

Pour la photo, OnePlus mise sur un duo simple mais efficace : 50 mégapixels pour le grand-angle et 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle tandis qu’en façade on va retrouver un capteur de 32 mégapixels.

Pas de téléobjectif ici, mais une optique principale qui reprend l’essentiel pour un smartphone orienté performance.

Batterie colossale et charge rapide

C’est l’autre gros atout de ce OnePlus Ace 6T : la batterie de 8 000 mAh, une capacité titanesque pour un smartphone moderne. En outre, le smartphone est compatible avec la charge rapide de 100 W, offre un refroidissement par chambre à vapeur et une certification IP68, IP69, IP69K. C’est une première pour OnePlus, signe d’un smartphone robuste et prêt à tout.

Le OnePlus Ace 6T sera décliné dans les coloris Flash Black, Fleeting Green et Electric Violet.

Et OnePlus tease déjà une édition Genshin Impact Kamisato Ayaka, qui sera probablement dévoilée le même jour — avec design exclusif, packaging spécial et thèmes intégrés.

À l’international : il s’appellera OnePlus 15R

Comme souvent, la série Ace reste exclusive à la Chine. Mais le reste du monde n’est pas oublié. Le OnePlus Ace 6T deviendra le OnePlus 15R sur les marchés globaux — et sera le premier smartphone Snapdragon 8 Gen 5 lancé hors Chine.

Le lancement mondial aura lieu le 17 décembre, aux côtés de la OnePlus Pad Go 2, et de la OnePlus Watch Lite. OnePlus prépare clairement une fin d’année explosive.

Avec son processeur inédit, son écran ultra-rapide, sa batterie monstrueuse et son positionnement agressif, le OnePlus Ace 6T/OnePlus 15R s’annonce comme le téléphone le plus intéressant de cette fin d’année, et peut-être le flagship abordable le plus stratégique de OnePlus depuis des années.

Rendez-vous le 3 décembre pour le lancement chinois — et le 17 décembre pour la version globale.