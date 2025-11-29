Accueil » Apple présente le Hikawa Phone Grip : un nouveau support MagSafe ergonomique et design

Apple présente le Hikawa Phone Grip : un nouveau support MagSafe ergonomique et design

Apple présente le Hikawa Grip : un nouveau support MagSafe ergonomique et design pour iPhone

-Après l’iPhone Pocket — ce fameux mini-sac à 160 euros devenu instantanément un objet de mode — Apple continue son virage vers les accessoires premium un peu décalés.

Cette fois, la marque à la pomme s’associe à une artiste-designer pour un accessoire inattendu, le Hikawa Phone Grip : un grip MagSafe sculptural qui fait aussi office de support.

Un PopSocket version Apple — mais avec une vraie réflexion ergonomique

Le Hikawa Phone Grip & Stand se fixe magnétiquement au dos de n’importe quel iPhone compatible MagSafe. Au premier regard, on pense à une interprétation arty du PopSocket, mais Apple insiste : ce projet est différent. Et pour une fois, le storytelling suit.

La designer Bailey Hikawa, déjà connue pour ses grips et coques à la frontière de l’art et de l’objet fonctionnel, travaille depuis des années sur l’ergonomie mobile. Apple explique que la conception de ce grip s’est nourrie d’entretiens avec des utilisateurs souffrant de faible force dans les mains, de troubles de la motricité ou de difficultés à maintenir un smartphone de manière stable.

L’objectif : réduire la tension nécessaire pour tenir un iPhone, et proposer une approche plus inclusive du confort d’usage.

Un design souple, coloré, presque organique

Visuellement, le grip est étonnant. On dirait une boucle en silicone souple, avec une découpe centrale et un toucher presque textile. L’accessoire reste flexible, peu tendu, et permet de glisser les doigts sans effort — une philosophie opposée à certains grips plus rigides auxquels il faut « s’accrocher ».

Apple le propose en deux finitions :

Chartreuse : un vert néon assumé, très pop.

Crater : une teinte plus sobre, façon matériaux recyclés.

Sur le site de Bailey Hikawa, d’autres coloris existent, comme Cobalt Blue ou Blurple Swirl, mais tous affichent le même tarif : 69,95 dollars.

Hikawa Phone Grip : Compatibilité totale MagSafe

Aucune surprise côté usage :

Compatible iPhone 12 et modèles suivants

Fonctionne avec toutes les tailles, du Mini au Pro Max

Compatible avec toutes les coques MagSafe

En clair, si votre iPhone accroche un chargeur magnétique, il saura accrocher ce grip.

Apple semble désormais vouloir inscrire l’iPhone dans un univers d’accessoires premium plus personnels, plus expressifs, presque lifestyle.

Ce grip en est une nouvelle preuve : un objet fonctionnel, mais pensé avec l’œil d’une artiste et vendu comme un accessoire de mode autant que de confort.