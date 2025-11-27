Accueil » Windows 11 renforce sa continuité avec Android : reprise d’apps, fichiers M365 et plus encore

Windows 11 renforce sa continuité avec Android : reprise d’apps, fichiers M365 et plus encore

Microsoft continue de réduire l’écart entre Windows 11 et les smartphones Android. Avec la dernière build Insider (26220.7271 – KB5070307), la firme élargit les fonctions de continuité entre PC et mobile, pour enfin offrir une expérience proche de ce que propose Apple depuis des années.

Reprendre plus d’applications d’un appareil à l’autre

Jusqu’ici, seule Spotify permettait de reprendre la lecture ou l’activité débutée sur un smartphone directement depuis Windows 11. Désormais, Microsoft étend cette fonction à davantage d’applications Android.

Exemples déjà fonctionnels : vivo Browser pour reprendre votre navigation sur Windows là où vous l’avez laissée sur votre téléphone.

Le système affiche une notification « Continue on PC » dès qu’une app compatible peut être reprise. Cette continuité n’en est qu’à ses débuts, mais Microsoft a confirmé que la liste d’applications compatibles va s’allonger progressivement.

Fichiers Word, Excel et PowerPoint ouverts depuis votre téléphone Android

Grosse nouveauté pour les possesseurs de smartphones. Sur les appareils Samsung, OPPO, Huawei, Honor et vivo, vous pouvez désormais ouvrir sur Windows 11 n’importe quel fichier Microsoft 365 Copilot (Word, Excel, PowerPoint) partagé depuis votre mobile.

Si l’application M365 est installée sur le PC, elle s’ouvre automatiquement, sinon le fichier s’ouvre dans votre navigateur.

Limite actuelle : Les fichiers hors-ligne sur le téléphone ne sont pas pris en charge pour l’instant.

Microsoft se rapproche enfin de l’expérience Apple

Depuis des années, Apple propose Handoff, la reprise d’apps, et la synchronisation d’état entre appareils, le tout de manière fluide, car c’est un écosystème entièrement contrôlé.

Côté Windows et Android, c’est tout l’inverse : des centaines de marques, des OS modifiés, des interfaces maison… bref, un casse-tête pour Microsoft. Mais, cette mise à jour montre que la firme avance enfin vers une continuité multiplateforme réellement fonctionnelle.

Et quand ce sera disponible pour tous, ce sera un game changer : pouvoir basculer instantanément d’un smartphone Android à un PC Windows pour continuer ce qu’on faisait, c’est exactement le type de confort invisible… mais indispensable.

Disponibilité

Les fonctionnalités sont actuellement en test dans la build Insider Dev. Un déploiement grand public pourrait arriver courant 2025–2026, selon les retours.