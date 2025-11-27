Raspberry Pi 5 : l’adaptateur M.2 NVMe de Waveshare coûte 9 euros

Waveshare continue de jouer un rôle clé dans l’écosystème Raspberry Pi, et sa dernière création pourrait devenir un indispensable pour tous ceux qui cherchent à tirer le meilleur du Raspberry Pi 5.

Son nouveau adaptateur PCIe vers M.2 multifonction, vendu pour seulement 9 euros, est bien plus qu’une simple mise à jour du modèle HDMI de l’an dernier : c’est une petite carte qui transforme réellement les capacités du Pi.

Une carte minuscule, deux fonctions majeures

Comme son prédécesseur, la carte se branche directement sur les ports USB et micro-HDMI situés sur la tranche du Pi 5. Résultat, on récupère deux ports HDMI pleine taille, et un accès plus pratique aux ports USB.

Mais cette nouvelle version introduit surtout un troisième super-pouvoir.

Une prise M.2 grâce au port FPC du Raspberry Pi 5

En reliant un câble ruban depuis l’interface PCIe du Raspberry Pi (le port FPC dédié) jusqu’à la carte Waveshare, on déverrouille un connecteur M.2 NVMe prêt à accueillir un SSD NVMe, une carte d’accélération IA, ou d’autres modules PCIe compatibles.

Oui, vous avez bien lu : vous pouvez installer un OS sur un SSD M.2 et démarrer le Raspberry Pi 5 directement depuis un NVMe.

Un bond spectaculaire en matière de rapidité et de fiabilité de stockage.

Format compact, limites assumées

Le PCB est minuscule : 85 × 34 mm. Résultat, seuls les formats M.2 2242 ou M.2 2230 sont compatibles. Cela restreint le choix, mais reste largement suffisant pour la majorité des SSD rapides ou des modules IA type Coral ou Hailo.

Bonne nouvelle : Waveshare confirme que le slot supporte le PCIe 2.0, le PCIe 3.0, selon le mode choisi côté Raspberry Pi.

Pour un mini-ordinateur de ce calibre, c’est remarquable.

Alimentation, UART, ports : une vraie carte multitâche

Malgré sa taille ridicule, la carte ajoute encore :

un bornier 5V (entrée),

un port USB-C pour alimentation,

une sortie 5V à 3 broches,

des broches UART pour le debug ou le développement bas niveau.

Ce n’est pas seulement un adaptateur NVMe.

C’est une boîte à outils multifonction pour projets avancés : robotique, domotique, serveurs compacts, IA embarquée…

Pourquoi c’est important pour l’écosystème Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi 5 a fait un bond technologique grâce à son port PCIe natif. Mais jusqu’ici, exploiter ce connecteur demandait des cartes dédiées, souvent coûteuses ou encombrantes.

Avec cette solution à 9 euros, Waveshare démocratise le stockage NVMe et les extensions PCIe pour les micro-serveurs Pi, les NAS DIY, les mini PC IA, les stations de développement embarqué.

En clair, le Raspberry Pi 5 devient enfin un vrai nano-ordinateur extensible, à la fois compact, rapide et modulable.

Un petit adaptateur, un impact énorme

Pour 10 dollars, Waveshare propose l’un des accessoires les plus utiles et les plus stratégiques du moment pour le Raspberry Pi 5.

Il simplifie la connectique, ajoute un M.2 NVMe, permet le boot SSD, tout en offrant des options d’alimentation et de debug.

Un futur best-seller annoncé dans la communauté maker.