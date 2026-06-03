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Microsoft Majorana 2 : un bond spectaculaire qui relance la course à l’informatique quantique

Microsoft Majorana 2 : un bond spectaculaire qui relance la course à l’informatique quantique

Un an après avoir créé la surprise avec Majorana 1, Microsoft revient avec une nouvelle annonce qui pourrait marquer un tournant dans le domaine de l’informatique quantique. À l’occasion de la Build 2026, l’entreprise dévoile Majorana 2, la deuxième génération de sa puce quantique topologique, et affirme avoir multiplié par plus de 1 000 la stabilité de ses qubits.

Une avancée qui, si elle est confirmée dans la durée, pourrait considérablement rapprocher l’industrie de l’objectif longtemps poursuivi d’un ordinateur quantique réellement exploitable.

De Majorana 1 à Majorana 2 : une architecture repensée

Lorsque Microsoft avait présenté Majorana 1 en 2025, la communauté scientifique avait accueilli l’annonce avec prudence. La promesse d’utiliser des qubits topologiques, réputés plus résistants aux erreurs, était ambitieuse, mais restait largement à démontrer.

Avec Majorana 2, Microsoft affirme avoir franchi une étape majeure grâce à une refonte de son architecture matérielle.

L’entreprise a notamment remplacé le supraconducteur en aluminium utilisé dans la première génération par du plomb. Elle a également modifié la région semi-conductrice active en adoptant une combinaison d’arséniure d’indium et d’arséniure d’indium-antimoniure.

Selon Microsoft, ces changements permettent de stabiliser davantage la phase topologique nécessaire au fonctionnement des qubits.

Une stabilité multipliée par plus de 1 000

Le principal indicateur mis en avant concerne la durée de vie des qubits. Sur Majorana 1, les qubits conservaient leur état quantique entre une et douze millisecondes. Sur Majorana 2, Microsoft annonce désormais des durées supérieures à 20 secondes, certaines dépassant même une minute.

Pour un ordinateur classique, quelques secondes peuvent sembler insignifiantes. Dans le domaine quantique, où les états sont extrêmement sensibles aux perturbations extérieures, il s’agit d’un saut considérable.

Cette amélioration réduit le besoin de correction d’erreurs et rapproche la perspective d’un système capable d’exécuter des calculs complexes de manière fiable.

L’intelligence artificielle au service de la physique

L’un des aspects les plus intéressants de cette annonce concerne le rôle joué par l’IA. Microsoft explique que la conception de Majorana 2 a bénéficié de son nouvel environnement de recherche baptisé Discovery. Cette plateforme utilise des agents IA capables d’assister les chercheurs dans l’exploration de matériaux, la simulation d’expériences et l’identification de pistes prometteuses.

Autrement dit, Microsoft utilise désormais l’intelligence artificielle pour accélérer les découvertes scientifiques elles-mêmes.

La société ouvre aujourd’hui Discovery à la communauté scientifique via GitHub, avec une intégration à GitHub Copilot.

Un objectif avancé à 2029

Fort de ces progrès, Microsoft revoit également son calendrier. L’entreprise affirme avoir réduit de moitié son horizon de développement et vise désormais un ordinateur quantique pratique et évolutif d’ici 2029.

L’objectif reste la création d’une machine tolérante aux fautes, capable de résoudre des problèmes hors de portée des supercalculateurs actuels.

Parmi les applications souvent évoquées figurent :

La découverte de nouveaux matériaux

Le développement de médicaments

L’optimisation énergétique

La modélisation climatique

La chimie moléculaire avancée

Microsoft joue son pari le plus ambitieux depuis l’IA

Alors que la majorité des acteurs du secteur misent sur des architectures quantiques conventionnelles, Microsoft poursuit depuis des années une voie plus risquée avec les qubits topologiques.

Cette stratégie a souvent été critiquée pour sa complexité et ses incertitudes scientifiques. Mais si les performances annoncées par Majorana 2 se vérifient, l’entreprise pourrait disposer d’un avantage structurel considérable dans la prochaine décennie.

Plus intéressante encore, cette annonce illustre la convergence de deux révolutions technologiques : l’IA et l’informatique quantique. Microsoft ne se contente plus de développer des systèmes quantiques ; elle utilise désormais ses propres outils d’intelligence artificielle pour accélérer leur conception.

Cette approche pourrait devenir l’un des moteurs majeurs de la recherche scientifique dans les années à venir.

Pour l’instant, Majorana 2 reste une étape intermédiaire. Mais c’est probablement l’une des avancées les plus significatives annoncées par Microsoft dans le domaine quantique depuis le lancement de ses travaux sur les qubits topologiques.